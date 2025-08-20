برشلونة يحسم موقفه من بيع كاسادو خلال الصيف

كاسادو بات بديلًا مع منذ منتصف الموسم الماضي، وفشل اللاعب في حجز مكان أساسي له مع المدرب .وذكرت صحيفة " "، أن كاسادو مطلوب من عدة أندية في من أجل ضمه هذا الصيف، ومن بين أبرزها ولفرهامبتون إلى جانب وست هام .كما أضافت الصحيفة، أن هناك رغبة من قبل نادي في التعاقد مع كاسادو خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.وأوضح المصدر، أن كاسادو من جهته لا ينوي على الإطلاق مغادرة برشلونة ، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا فقد مكانه في تشكيلة البرسا الأساسية لصالح .وأردف المصدر، أن برشلونة لا ينوي على الإطلاق بيع كاسادو، لكن إذا تلقى عروضًا بقيمة 30 مليون يورو لبيع اللاعب فسوف يتم النظر إلى هذه العروض.ويعول فليك على كل من جونزاليس، دي يونج، وداني أولمو بشكل أساسي في تشكيلة برشلونة بخط الوسط، في حين يلعب وجافي بشكل منتظم نوعًا ما، مما يجعل فرص كاسادو صعبة في الحصول على فرصة للعب.