وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد إسرائيلي تعزيز الاستقرار
منتخب الناشئين يواجه السعودية والبحرين والكويت في كأس الخليج

رياضة

2025-08-20 | 05:23
منتخب الناشئين يواجه السعودية والبحرين والكويت في كأس الخليج
239 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات تحت 17 عاماً منتخب العراق للناشئين في مجموعة قوية، حيث سيواجه في المجموعة الثانية منتخبات السعودية، والبحرين، والكويت.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في دولة قطر خلال الفترة من 20 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر المقبل.

تحدٍ جديد في المجموعة الثانية
تُعد المجموعة الثانية تحدياً حقيقياً لـ "أسود الرافدين" الصغار، حيث ستشهد مباريات قوية بين فرق معروفة بقوتها في الفئات السنية. وتأتي هذه المواجهات فرصة ذهبية للمنتخب العراقي للناشئين لاكتساب خبرة دولية مهمة واختبار قدراته أمام خصوم يمثلون مدارس كروية متطورة في منطقة الخليج.

تُعتبر بطولة كأس الخليج للناشئين محطة أساسية في برنامج إعداد المنتخب، حيث تهدف إلى صقل مواهب اللاعبين الشباب ودمجهم في أجواء المنافسات الرسمية قبل الاستحقاقات الأكبر. وستساعد البطولة الجهاز الفني على تقييم مستوى اللاعبين بشكل دقيق، وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق، مما يمهد الطريق لتشكيل نواة قوية للمنتخب في السنوات القادمة.
اخترنا لك
نصيب يوضح ميزة "دوري نجوم العراق": منتخب الأردن استفاد منها!
06:36 | 2025-08-20
برشلونة يحسم موقفه من بيع كاسادو خلال الصيف
04:37 | 2025-08-20
فضيحة "الرقم 30": ريال مدريد متهم بالتحايل على القانون ومهدد بخسارة نقاط أوساسونا!
04:16 | 2025-08-20
مواجهة دهوك ونفط ميسان: آخر اختبار قبل إعلان القائمة النهائية لمنتخب الشباب
03:44 | 2025-08-20
صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا
16:49 | 2025-08-19
بعد هزيمة الاتحاد.. جيسوس يصف ساديو ماني بالمتهور
13:20 | 2025-08-19
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

البصرة.. عمال شركة هاليبرتون يطالبون بإلغاء قرار استبدالهم بالعمالة الأجنبية
Play
البصرة.. عمال شركة هاليبرتون يطالبون بإلغاء قرار استبدالهم بالعمالة الأجنبية
09:42 | 2025-08-20
حادث سير يؤدي إلى انفجار صهريج ووفاة سائقه في الأنبار
Play
حادث سير يؤدي إلى انفجار صهريج ووفاة سائقه في الأنبار
07:19 | 2025-08-20
هل الشوكولاتة الداكنة واللّوز وجبة صحية؟
Play
هل الشوكولاتة الداكنة واللّوز وجبة صحية؟
06:30 | 2025-08-20
سيرين عبد النور تثير الجدل.. عناق ورقص صاخب مع فنان عراقي أمام زوجها! (شاهد)
Play
سيرين عبد النور تثير الجدل.. عناق ورقص صاخب مع فنان عراقي أمام زوجها! (شاهد)
04:43 | 2025-08-20
التنافس الانتخابي السني: صراع الزعامات يهدد الاستقرار السياسي
Play
التنافس الانتخابي السني: صراع الزعامات يهدد الاستقرار السياسي
03:30 | 2025-08-20
واجهات الكوت بين القانون والاحتكار.. معركة إعلانات أم صراع نفوذ؟
Play
واجهات الكوت بين القانون والاحتكار.. معركة إعلانات أم صراع نفوذ؟
02:54 | 2025-08-20
تحذير طبي.. "الآيس كريم" قد يضر صحة الكبد
Play
تحذير طبي.. "الآيس كريم" قد يضر صحة الكبد
02:42 | 2025-08-20
مطاردة مرعبة من عناصر التجنيد الإلزامي في اوكرانيا.. فيديو
Play
مطاردة مرعبة من عناصر التجنيد الإلزامي في اوكرانيا.. فيديو
13:11 | 2025-08-19
توتر جديد في أربيل.. عشيرة الهركي تستنفر وتحذر البيشمركة
Play
توتر جديد في أربيل.. عشيرة الهركي تستنفر وتحذر البيشمركة
12:27 | 2025-08-19
شاهد.. سيارة تقتحم طاولة يوتيوبر أمريكي أثناء تجربة مطعم
Play
شاهد.. سيارة تقتحم طاولة يوتيوبر أمريكي أثناء تجربة مطعم
06:59 | 2025-08-19
