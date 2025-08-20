منتخب الناشئين يواجه السعودية والبحرين والكويت في كأس الخليج

ومن المقرر أن تُقام البطولة في خلال الفترة من 20 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر المقبل.تُعد المجموعة الثانية تحدياً حقيقياً لـ " " الصغار، حيث ستشهد مباريات قوية بين فرق معروفة بقوتها في الفئات السنية. وتأتي هذه المواجهات فرصة ذهبية للمنتخب العراقي للناشئين لاكتساب خبرة دولية مهمة واختبار قدراته أمام خصوم يمثلون مدارس كروية متطورة في منطقة .تُعتبر للناشئين محطة أساسية في برنامج إعداد المنتخب، حيث تهدف إلى صقل مواهب اللاعبين الشباب ودمجهم في أجواء المنافسات الرسمية قبل الاستحقاقات الأكبر. وستساعد البطولة الجهاز الفني على تقييم مستوى اللاعبين بشكل دقيق، وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق، مما يمهد الطريق لتشكيل نواة قوية للمنتخب في السنوات القادمة.