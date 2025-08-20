نصيب يوضح ميزة "دوري نجوم العراق": منتخب الأردن استفاد منها!

وانتقل نصيب (31 عامًا) إلى صفوف قادما من فريق الحسين على سبيل الإعارة، إذ يستمر عقده مع "النوارس" حتى صيف عام 2026، لتكون ثاني محطة احترافية في مسيرته.وقال نصيب في تصريحات لمنصات : "الدوري العراقي مميز جدا، ويضم عددا كبيرا من اللاعبين الموهوبين على المستوى المحلي والعربي وحتى العالمي، وهو يسهم أيضا في أن يجعل اللاعبين بأتم الجاهزية والحفاظ عليها لفترة طويلة، بالتالي هي بطولة جميلة وأي لاعب يتمنى اللعب في هذه المسابقة".وأضاف: "أغلب لاعبي المنتخب العراقي يلعبون في وهم لاعبون مهمون، وأتمنى أن يتمكن منتخب من التأهل إلى في العام المقبل، فهم قادرون على ذلك لما يمتلكونه من مقومات وعناصر جيدة، وهو ما شاهدته هنا في فترة وجودي مع فريق الزوراء وتدريباته في العاصمة العراقية ".وتابع: "الفترة المقبلة مهمة جدا وتتطلب من الجميع أن يكونوا في أتم الجاهزية. بصراحة، لم أكن أتابع الدوري العراقي بشدة، إذ كانت متابعتي تقتصر على لاعبي المنتخب الأردني، وكنت سعيدا جدا بما يقدموه مع أنديتهم. وكانوا يتحدثون لنا عن المنافسة الكبيرة في الدوري العراقي والملاعب والجماهير وبقية الخصائص".وأكمل قائلا: "أهم ميزة في الدوري العراقي تكمن في القوة البدنية والالتحامات، وهذا الشيء إيجابي بصراحة وانعكس إيجابا على لاعبي المنتخب الأردني، لأننا نشاهد زملاءنا في التدريبات والمباريات كيف تطوروا بدنيا، وهذه فرصة كبيرة لأي لاعب بأن يطور هذا الجانب وأن يكون مستعدا دائما لخوض التحديات".وبين قائلا: "الزوراء فريق كبير وأي لاعب يتمنى تمثيله نظرا لتاريخه وجماهيره الكبيرة وإنجازاته، وأسعدني جدا حماس الجماهير وتشجيعهم لي قبل أن أوقع للنوارس. هذا شرف كبير بالنسبة لي وأتمنى أن أقدم 100% من مستوياتي وأن أسهم في تحقيق الإنجازات مع النوارس لإسعاد الجماهير وإضافة الألقاب لخزائن الفريق".وسافر عبد الله نصيب مع الزوراء إلى جمهورية مصر العربية من أجل الدخول في معسكر تدريبي يستمر لمدة 10 أيام استعدادا للمسابقات المحلية ومسابقة دوري أبطال 2 التي ستنطلق الشهر المقبل.