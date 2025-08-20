رونالدو ضد محرز.. الموعد والقنوات المجانية الناقلة

وقد تأهل ، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة هذا العام، إلى المباراة النهائية بعد اكتساح بنتيجة (5-1)، في مباراة تألق خلالها محرز والإيفواري كيسيه الذي سجل هدفين.ويشارك الأهلي في كأس السوبر السعودي بدلا من الذي اعتذر عن عدم المشاركة بسبب ضيق الوقت وحاجة لاعبيه لراحة أكبر بعد مشاركتهم في بالولايات المتحدة.على الجانب الآخر، تأهل النصر، الذي يشارك في كأس السوبر السعودي بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري السعودي، إلى النهائي على حساب الاتحاد (2-1)، متغلبا على النقص العددي بعد طرد نجمه الذي سيغيب عن لقاء الأهلي للإيقاف.ورغم أن لم ينجح في هز شباك الاتحاد، فإنه قدم أداء جيدا وصنع الهدف الثاني للنصر الذي سجله زميله جواو فيليكس.موعد السوبر السعوديتقام مباراة النصر والأهلي في نهائي السوبر السعودي 2025، السبت المقبل على استاد .وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت .القنوات الناقلةتمتلك شبكة قنوات " " السعودية (Thmanyah) حقوق بث مباريات السوبر السعودي 2025، وخصصت الشبكة قناة Thmanyah 1 لنقل مباراة النصر والأهلي.تاريخ الفريقين في البطولةوسبق للنصر أن توج بكأس السوبر السعودي آخر مرة في عام 2020 بعد فوزه على الهلال (3-0)، في حين أن آخر إنجاز مماثل للأهلي يعود إلى عام 2016 بالفوز أيضا على الهلال بركلات الترجيح (4-1) بعد نهاية المباراة بالتعادل (1-1).