بغياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكية

– رياضة



في غياب ، واصل رحلته المذهلة في كأس الدوريات الأمريكية، بعدما نجح في إقصاء فريق تيجيريس أونال المكسيكي بنتيجة 2-1 في مواجهة مثيرة أقيمت فجر الخميس على ملعب "تشايس ستاديوم"، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة.





ثنائية تحسم المواجهة

كان بطل إنتر بلا منازع هو المهاجم الأورجوياني ، الذي سجل هدفي فريقه من ركلتي جزاء، مستفيدًا من لمسي يد ضد المدافع المكسيكي أكوينو.



الهدف الأول جاء بعد مراجعة تقنية الـVAR، حيث سدد سواريز الكرة بثقة ليمنح فريقه الأفضلية.



أما الهدف الثاني فجاء في الشوط الثاني، من ركلة جزاء جديدة على أكوينو نفسه، ليكرر سواريز التنفيذ بنفس الطريقة ويؤكد تفوق إنتر ميامي.



طرد مثير لماسكيرانو

المباراة لم تخلُ من الجدل، إذ شهدت واقعة مثيرة بطلها لإنتر ميامي خافيير ماسكيرانو، الذي انفعل بشدة على قرارات الحكم ودخل في مشادات مع لاعبي المنافس، ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه ويغادر أرض الملعب.



لكن النقل التلفزيوني التقطته وهو يجلس على مقربة من مقاعد البدلاء ويتواصل هاتفيًا مع مساعده رودريجيز باجانو لإعطاء التعليمات، في مشهد أثار جدلًا واسعًا. وغاب ميسي عن المباراة، بسبب الإصابة التي يُعاني منها، حيث ظهرت عليه خلال مباراة الأخيرة فجر الأحد الماضي، أمام لوس أنجلوس جالاكسي.ثنائية تحسم المواجهةكان بطل إنتر بلا منازع هو المهاجم الأورجوياني ، الذي سجل هدفي فريقه من ركلتي جزاء، مستفيدًا من لمسي يد ضد المدافع المكسيكي أكوينو.الهدف الأول جاء بعد مراجعة تقنية الـVAR، حيث سدد سواريز الكرة بثقة ليمنح فريقه الأفضلية.أما الهدف الثاني فجاء في الشوط الثاني، من ركلة جزاء جديدة على أكوينو نفسه، ليكرر سواريز التنفيذ بنفس الطريقة ويؤكد تفوق إنتر ميامي.طرد مثير لماسكيرانوالمباراة لم تخلُ من الجدل، إذ شهدت واقعة مثيرة بطلها لإنتر ميامي خافيير ماسكيرانو، الذي انفعل بشدة على قرارات الحكم ودخل في مشادات مع لاعبي المنافس، ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه ويغادر أرض الملعب.لكن النقل التلفزيوني التقطته وهو يجلس على مقربة من مقاعد البدلاء ويتواصل هاتفيًا مع مساعده رودريجيز باجانو لإعطاء التعليمات، في مشهد أثار جدلًا واسعًا.

يُسجل هدف تيجيريس الوحيد

ورغم سيطرة إنتر ميامي على مجريات اللعب في الشوط الأول، إلا أن تيجيريس استغل التي أحدثها طرد ماسكيرانو ليعود للمباراة.



حيث نجح أنخيل كوريا، زميل ميسي ودي بول في المنتخب الأرجنتيني، في خطف هدف التعادل بعدما استغل خطأً دفاعيًا وتجاوز اثنين من المدافعين قبل أن يهز شباك الحارس أوستاري.



دي بول ومشاكل اللياقة البدنية

وشهدت المباراة مشاركة النجم الأرجنتيني رودريجو دي بول بصفة أساسية، حيث قدم شوط أول رائع وساعد في انتصار فريقه.



ولكن في الشوط الثاني لم يتمكن من تقديم مستوى جيد، بسبب مشاكل لياقية، حيث عانى بدنيًا في الشوط الثاني ولم يتمكن من فرض سيطرته على المباراة.



إنتر ميامي يصنع المفاجأة

بانتصاره هذا، واصل إنتر ميامي كتابة قصة مثيرة في البطولة، حيث تمكن من بلوغ نصف النهائي رغم غياب ميسي وعناصر أخرى مؤثرة، ليؤكد أن الفريق بات يمتلك شخصية قوية قادرة على مقارعة أندية الدوري المكسيكي العريقة.