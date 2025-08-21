الصفحة الرئيسية
بغياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكية
رياضة
2025-08-21 | 04:06
61 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
في غياب
الأسطورة
الأرجنتيني ليونيل ميسي
، واصل
إنتر ميامي
رحلته المذهلة في كأس الدوريات الأمريكية، بعدما نجح في إقصاء فريق تيجيريس أونال المكسيكي بنتيجة 2-1 في مواجهة مثيرة أقيمت فجر الخميس على ملعب "تشايس ستاديوم"، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة.
وغاب ميسي عن المباراة، بسبب الإصابة التي يُعاني منها، حيث ظهرت عليه خلال مباراة
إنتر ميامي
الأخيرة فجر الأحد الماضي، أمام لوس أنجلوس جالاكسي.
ثنائية
سواريز
تحسم المواجهة
كان بطل إنتر
ميامي
بلا منازع هو المهاجم الأورجوياني
لويس سواريز
، الذي سجل هدفي فريقه من ركلتي جزاء، مستفيدًا من لمسي يد ضد المدافع المكسيكي
خافيير
أكوينو.
الهدف الأول جاء بعد مراجعة تقنية الـVAR، حيث سدد سواريز الكرة بثقة ليمنح فريقه الأفضلية.
أما الهدف الثاني فجاء في الشوط الثاني، من ركلة جزاء جديدة على أكوينو نفسه، ليكرر سواريز التنفيذ بنفس الطريقة ويؤكد تفوق إنتر ميامي.
طرد مثير لماسكيرانو
المباراة لم تخلُ من الجدل، إذ شهدت واقعة مثيرة بطلها
المدير الفني
لإنتر ميامي خافيير ماسكيرانو، الذي انفعل بشدة على قرارات الحكم ودخل في مشادات مع لاعبي المنافس، ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه ويغادر أرض الملعب.
لكن
كاميرات
النقل التلفزيوني التقطته وهو يجلس على مقربة من مقاعد البدلاء ويتواصل هاتفيًا مع مساعده
لوكاس
رودريجيز باجانو لإعطاء التعليمات، في مشهد أثار جدلًا واسعًا.
كوريا
يُسجل هدف تيجيريس الوحيد
ورغم سيطرة إنتر ميامي على مجريات اللعب في الشوط الأول، إلا أن تيجيريس استغل
الفوضى
التي أحدثها طرد ماسكيرانو ليعود للمباراة.
حيث نجح أنخيل كوريا، زميل ميسي ودي بول في المنتخب الأرجنتيني، في خطف هدف التعادل بعدما استغل خطأً دفاعيًا وتجاوز اثنين من المدافعين قبل أن يهز شباك الحارس
أوسكار
أوستاري.
دي بول ومشاكل اللياقة البدنية
وشهدت المباراة مشاركة النجم الأرجنتيني رودريجو دي بول بصفة أساسية، حيث قدم شوط أول رائع وساعد في انتصار فريقه.
ولكن في الشوط الثاني لم يتمكن من تقديم مستوى جيد، بسبب مشاكل لياقية، حيث عانى بدنيًا في الشوط الثاني ولم يتمكن من فرض سيطرته على المباراة.
إنتر ميامي يصنع المفاجأة
بانتصاره هذا، واصل إنتر ميامي كتابة قصة مثيرة في البطولة، حيث تمكن من بلوغ نصف النهائي رغم غياب ميسي وعناصر أخرى مؤثرة، ليؤكد أن الفريق بات يمتلك شخصية قوية قادرة على مقارعة أندية الدوري المكسيكي العريقة.
مقالات ذات صلة
إنتر ميامي يستعيد نجمه: ليونيل ميسي يعود للملاعب بعد تعافيه من الإصابة
06:12 | 2025-08-16
انتر ميامي يزف خبرا سارا لعشاق ميسي
03:16 | 2025-08-04
ميسي يقنع نجم أتلتيكو مدريد بالانضمام إلى إنتر ميامي
02:44 | 2025-07-26
ميسي يواجه أول مأزق في تجربته الهادئة مع انتر ميامي
15:58 | 2025-07-25
سواريز يقود إنتر ميامي
نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكية
الأرجنتيني ليونيل ميسي
السومرية نيوز
المدير الفني
ليونيل ميسي
لويس سواريز
سومرية نيوز
إنتر ميامي
نهائي كأس
+A
-A
اخترنا لك
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
07:22 | 2025-08-21
وصول الجهاز الفني البرازيلي الى بغداد لقيادة منتخب العراق للصالات
06:28 | 2025-08-21
اتفاق جديد يحسم عقد دي يونج مع برشلونة
05:48 | 2025-08-21
يونس محمود: برنامجي الانتخابي واقعي وسأدعم درجال في حال فوزه بولاية ثانية
05:41 | 2025-08-21
شقيق يزن النعيمات يزف بشرى لجماهير نادي الشرطة.. اين وصلت الصفقة؟
05:04 | 2025-08-21
3 أيام تحسم مصير الكرة العراقية: وفد من فيفا يصل بغداد قريبا.. والنتائج قد تؤجل الانتخابات
03:40 | 2025-08-21
