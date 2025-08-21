الصفحة الرئيسية
شقيق يزن النعيمات يزف بشرى لجماهير نادي الشرطة.. اين وصلت الصفقة؟
رياضة
2025-08-21 | 05:04
218 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أكد بدر
النعيمات
أن شقيقه يزن النعيمات مهاجم منتخب
الأردن
والمحترف بصفوف العربي
القطري
، لديه الرغبة في التواجد في الدوري العراقي بحثاً عن فرص أكبر للعب.
وجاءت تأكيدات شقيقه في وقتٍ تداول فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن
نادي العربي
متمسك بيزن
النعيمات
وأن اللاعب لا يريد مغادرته وتحديداً بعد المفاوضات التي بدأت مع
نادي الشرطة
العراقي خلال الأيام الماضية.
وكان مدرب العربي وفي افتتاح
الدوري القطري
قد دفع بالنعيمات في الدقيقة 90+2 وهو ما يحصل لأول مرة مع اللاعب، حيث لم يشارك في أي مباراة بمسيرته في الوقت الضائع لما يتمتع به من قدرات هجومية وتهديفية.
ورغم أن النعيمات قد التحق بالمعسكر التدريبي لفريق العربي الذي أقامه في إسبانيا وأبدع فيه في المباريات الودية وسجل هدفاً، يمنح المدرب عادةً أفضلية المشاركة في مركز الهجوم، للكيني
مايكل
أولونغا، ما يعني أن فرص مشاركة اللاعب
الأردني
أساسياً في قادم المواجهات صعبة.
يزن النعيمات يبحث عن فرص لعب أكبر
وأكد بدر النعيمات في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن شقيقه يرحب باللعب في الدوري العراقي وله الشرف بذلك.
وعقّب بدر على خبرٍ قد صدر بإحدى الصحف الورقية ويحمل عنواناً بالخط العريض: "العربي يتمسك بالنعيمات": "هذا الكلام غير صحيح، ولم يصدر من
النادي العربي
ولا من شقيقي".
وأضاف: "شقيقي يزن يرغب في الحصول على فرص لعب أكبر حتى يكون في قمة جاهزيته لكأس العالم 2026، ويواصل احتفاظه بمكانه في تشكيلة منتخب بلاده".
من جهة ثانية، الشرطة العراقي لم يطوِ صفحة التفاوض مع النعيمات، حيث يسعى لإيجاد وسطاء بينه وبين نادي العربي بهدف خفض المبالغ المطلوبة للحصول على خدمات اللاعب يزن النعيمات.
وما يشجع يزن النعيمات على الوجود بالدوري العراقي أن معظم زملائه في منتخب
الأردن
يحترفون فيه، علاوة أنه سيضمن فرصة المشاركة أساسياً مع فريق الشرطة الذي يتمسك وجماهيره بالتعاقد مع اللاعب.
ويتوقع أن تشهد الساعات المقبلة حسماً لهذه المفاوضات، حيث سيكون الشرطة العراقي، في حال رغب بالتعاقد مع يزن، مطالباً بدفع شرطه الجزائي مع العربي
القطري
والبالغ نحو مليون دولار، فيما قد يطالب اللاعب هو الآخر بالحصول على مليون دولار وقد يخفّض من مطالبه رغبة منه في ضمان فرص لعب أكبر.
وكان النعيمات قد حاز مؤخراً على
جائزة
المركز الأول في الاستفتاء الذي أطلقه
الاتحاد الآسيوي
بخصوص أفضل لاعب في الدور الثالث والحاسم من تصفيات
آسيا
المؤهلة لكأس العالم 2026.
المصدر:
winwin
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
