شقيق يزن النعيمات يزف بشرى لجماهير نادي الشرطة.. اين وصلت الصفقة؟

– رياضة



أكد بدر أن شقيقه يزن النعيمات مهاجم منتخب والمحترف بصفوف العربي ، لديه الرغبة في التواجد في الدوري العراقي بحثاً عن فرص أكبر للعب.





وكان مدرب العربي وفي افتتاح قد دفع بالنعيمات في الدقيقة 90+2 وهو ما يحصل لأول مرة مع اللاعب، حيث لم يشارك في أي مباراة بمسيرته في الوقت الضائع لما يتمتع به من قدرات هجومية وتهديفية.



ورغم أن النعيمات قد التحق بالمعسكر التدريبي لفريق العربي الذي أقامه في إسبانيا وأبدع فيه في المباريات الودية وسجل هدفاً، يمنح المدرب عادةً أفضلية المشاركة في مركز الهجوم، للكيني أولونغا، ما يعني أن فرص مشاركة اللاعب أساسياً في قادم المواجهات صعبة.



يزن النعيمات يبحث عن فرص لعب أكبر

وأكد بدر النعيمات في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن شقيقه يرحب باللعب في الدوري العراقي وله الشرف بذلك.



وعقّب بدر على خبرٍ قد صدر بإحدى الصحف الورقية ويحمل عنواناً بالخط العريض: "العربي يتمسك بالنعيمات": "هذا الكلام غير صحيح، ولم يصدر من ولا من شقيقي".



وأضاف: "شقيقي يزن يرغب في الحصول على فرص لعب أكبر حتى يكون في قمة جاهزيته لكأس العالم 2026، ويواصل احتفاظه بمكانه في تشكيلة منتخب بلاده". وجاءت تأكيدات شقيقه في وقتٍ تداول فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن متمسك بيزن وأن اللاعب لا يريد مغادرته وتحديداً بعد المفاوضات التي بدأت مع العراقي خلال الأيام الماضية.وكان مدرب العربي وفي افتتاح قد دفع بالنعيمات في الدقيقة 90+2 وهو ما يحصل لأول مرة مع اللاعب، حيث لم يشارك في أي مباراة بمسيرته في الوقت الضائع لما يتمتع به من قدرات هجومية وتهديفية.ورغم أن النعيمات قد التحق بالمعسكر التدريبي لفريق العربي الذي أقامه في إسبانيا وأبدع فيه في المباريات الودية وسجل هدفاً، يمنح المدرب عادةً أفضلية المشاركة في مركز الهجوم، للكيني أولونغا، ما يعني أن فرص مشاركة اللاعب أساسياً في قادم المواجهات صعبة.وأكد بدر النعيمات في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن شقيقه يرحب باللعب في الدوري العراقي وله الشرف بذلك.وعقّب بدر على خبرٍ قد صدر بإحدى الصحف الورقية ويحمل عنواناً بالخط العريض: "العربي يتمسك بالنعيمات": "هذا الكلام غير صحيح، ولم يصدر من ولا من شقيقي".وأضاف: "شقيقي يزن يرغب في الحصول على فرص لعب أكبر حتى يكون في قمة جاهزيته لكأس العالم 2026، ويواصل احتفاظه بمكانه في تشكيلة منتخب بلاده".

من جهة ثانية، الشرطة العراقي لم يطوِ صفحة التفاوض مع النعيمات، حيث يسعى لإيجاد وسطاء بينه وبين نادي العربي بهدف خفض المبالغ المطلوبة للحصول على خدمات اللاعب يزن النعيمات.



وما يشجع يزن النعيمات على الوجود بالدوري العراقي أن معظم زملائه في منتخب يحترفون فيه، علاوة أنه سيضمن فرصة المشاركة أساسياً مع فريق الشرطة الذي يتمسك وجماهيره بالتعاقد مع اللاعب.



ويتوقع أن تشهد الساعات المقبلة حسماً لهذه المفاوضات، حيث سيكون الشرطة العراقي، في حال رغب بالتعاقد مع يزن، مطالباً بدفع شرطه الجزائي مع العربي والبالغ نحو مليون دولار، فيما قد يطالب اللاعب هو الآخر بالحصول على مليون دولار وقد يخفّض من مطالبه رغبة منه في ضمان فرص لعب أكبر.



وكان النعيمات قد حاز مؤخراً على المركز الأول في الاستفتاء الذي أطلقه بخصوص أفضل لاعب في الدور الثالث والحاسم من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

المصدر: winwin