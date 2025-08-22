Alsumaria Tv
ريال مدريد يفاجئ اندية أوروبا ويحسم مستقبل نجمه

رياضة

2025-08-22 | 04:56
ريال مدريد يفاجئ اندية أوروبا ويحسم مستقبل نجمه
540 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

يواصل نادي ريال مدريد خطواته الحاسمة في ملف الحفاظ على ركائزه الفنية حيث يسعى لتجديد عقد النجم المغربي إبراهيم دياز بعد موسم أثبت فيه اللاعب قيمته ضمن تشكيلة الفريق الأول.



ووفقا لشبكة "ESPN" فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع الدولي المغربي إبراهيم دياز (26 عاما) لتمديد عقده.

وأفادت تقارير بأن تشابي ألونسو قد تواصل شخصيا مع دياز قبل بداية الموسم وأوضح له رؤيته وأعرب عن ثقته في قدرة اللاعب على المساهمة في هجوم الفريق وشعر المغربي بالرضا الكبير عن هذه المحادثة مع مدرب ريال مدريد الجديد وأعرب عن رغبته بالبقاء مع "الملكي".

وكان ألونسو قد اعتمد على دياز بشكل أساسي في المباراة الافتتاحية في الدوري الإسباني إلى جانب فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ضد أوساسونا.

وشارك إبراهيم دياز في 56 مباراة الموسم الماضي وسجل 8 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة خلال 2290 دقيقة.

وكانت عدة أندية أوروبية قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع النجم المغربي من أبرزها أرسنال الإنجليزي، وباير ليفركوزن الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي وهو ما دفع إدارة ريال مدريد إلى تكثيف جهودها لتأمين مستقبل اللاعب وضمان استمراره ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

وسيحصل دياز في عقده الجديد مع ريال مدريد على تمديد أطول حيث ينتهي عقده الحالي في 2027 ومن المتوقع أن يصدر النادي إعلان رسمي في الأشهر القادمة مما يعزز دور اللاعب في تشكيل تشابي ألونسو.
