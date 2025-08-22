ريال مدريد يفاجئ اندية أوروبا ويحسم مستقبل نجمه

ووفقا لشبكة "ESPN" فإن توصل لاتفاق مع الدولي (26 عاما) لتمديد عقده.وأفادت تقارير بأن قد تواصل شخصيا مع دياز قبل بداية الموسم وأوضح له رؤيته وأعرب عن ثقته في قدرة اللاعب على المساهمة في هجوم الفريق وشعر المغربي بالرضا الكبير عن هذه المحادثة مع مدرب الجديد وأعرب عن رغبته بالبقاء مع "الملكي".وكان ألونسو قد اعتمد على دياز بشكل أساسي في المباراة الافتتاحية في إلى جانب وكيليان مبابي ضد .وشارك إبراهيم دياز في 56 مباراة الموسم الماضي وسجل 8 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة خلال 2290 دقيقة.وكانت عدة أندية أوروبية قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع النجم المغربي من أبرزها الإنجليزي، وباير الألماني، وإنتر وهو ما دفع إدارة ريال مدريد إلى تكثيف جهودها لتأمين مستقبل اللاعب وضمان استمراره ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.وسيحصل دياز في عقده الجديد مع ريال مدريد على تمديد أطول حيث ينتهي عقده الحالي في 2027 ومن المتوقع أن يصدر النادي إعلان رسمي في الأشهر القادمة مما يعزز دور اللاعب في تشكيل ألونسو.