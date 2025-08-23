ماسكيرانو يعلن غياب ميسي عن مباراة الاحد من أجل كأس الدوريات

ولا يعاني النجم الأرجنتيني من أي إصابة تذكر، لكن مدربه قرر منحه مزيدًا من الوقت للراحة، بعدما كان قد أعفاه أيضًا من المشاركة ضد تيغريس المكسيكي قبل يومين، حين حقق الفريق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من الدوريات.وتأهل لمواجهة سيتي في المربع الذهبي للبطولة القارية، وهي المواجهة التي يراهن على الفوز بها، ومن المتوقع أن تشهد عودة ميسي (38 عامًا)، حيث تقام المباراة يوم فجر يوم 28 أغسطس/ آب الجاري على ملعب "شايس" في فلوريدا.ماسكيرانو يعلن غياب ميسي من أجل كأس الدورياتأعلن ماسكيرانو غياب ميسي عن مباراة في ، وذلك خلال تصريحات سبقت الحصة التدريبية ليوم الجمعة، وقال: "سيتحصل ليو على قسط من الراحة لمصلحته، ومن أجل أهمية يوم الأربعاء"، في إشارة لمواجهة نصف الدوريات.وعانى "ليو" من إصابة مطلع الشهر الجاري خلال مباراة كأس الدوريات ضد نيكاكسا المكسيكي، ما أدى إلى استبداله، وغاب على إثرها عن المباراتين التاليتين، ثم عاد بمناسبة مباراة لوس أنجلوس بالدوري الأمريكي، حين سجل هدفًا وصنع آخر، وبعدها قرر ماسكيرانو إراحته مجددًا.وتابع ماسكيرانو حديثه عن حالة الفريق، والغيابات التي يعاني منها بسبب الإصابات بقوله: "إذا كان هناك شيء واحد لا نستطيع إلقاء اللوم فيه على هذا الفريق واللاعبين، فهو الطريقة التي تنافسوا بها طوال العام".