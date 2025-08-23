ماسكيرانو يعلن غياب ميسي عن مباراة الاحد من أجل كأس الدوريات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538094-638915365923926936.jpg
ماسكيرانو يعلن غياب ميسي عن مباراة الاحد من أجل كأس الدوريات
رياضة
2025-08-23 | 05:02
17 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
كشف
خافيير ماسكيرانو
أن مواطنه
ليونيل ميسي
سيغيب عن قائمة
إنتر ميامي
، المعنية بخوض مباراة
دي سي يونايتد
فجر الأحد بتوقيت
بغداد
، ضمن
بطولة الدوري الأمريكي
(MLS)، بهدف إراحة النجم الأرجنتيني قبل موعد مباراة نصف
نهائي كأس
الدوريات.
ولا يعاني النجم الأرجنتيني من أي إصابة تذكر، لكن مدربه قرر منحه مزيدًا من الوقت للراحة، بعدما كان قد أعفاه أيضًا من المشاركة ضد تيغريس المكسيكي قبل يومين، حين حقق الفريق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من
بطولة كأس
الدوريات.
وتأهل
إنتر ميامي
لمواجهة
أورلاندو
سيتي في المربع الذهبي للبطولة القارية، وهي المواجهة التي يراهن
ماسكيرانو
على الفوز بها، ومن المتوقع أن تشهد عودة ميسي (38 عامًا)، حيث تقام المباراة يوم فجر يوم 28 أغسطس/ آب الجاري على ملعب "شايس" في فلوريدا.
ماسكيرانو يعلن غياب ميسي من أجل كأس الدوريات
أعلن ماسكيرانو غياب ميسي عن مباراة
دي سي يونايتد
في
الدوري الأمريكي
، وذلك خلال تصريحات سبقت الحصة التدريبية ليوم الجمعة، وقال: "سيتحصل ليو على قسط من الراحة لمصلحته، ومن أجل أهمية يوم الأربعاء"، في إشارة لمواجهة نصف
نهائي كأس
الدوريات.
وعانى "ليو" من إصابة مطلع الشهر الجاري خلال مباراة كأس الدوريات ضد نيكاكسا المكسيكي، ما أدى إلى استبداله، وغاب على إثرها عن المباراتين التاليتين، ثم عاد بمناسبة مباراة لوس أنجلوس بالدوري الأمريكي، حين سجل هدفًا وصنع آخر، وبعدها قرر ماسكيرانو إراحته مجددًا.
وتابع ماسكيرانو حديثه عن حالة الفريق، والغيابات التي يعاني منها بسبب الإصابات بقوله: "إذا كان هناك شيء واحد لا نستطيع إلقاء اللوم فيه على هذا الفريق واللاعبين، فهو الطريقة التي تنافسوا بها طوال العام".
وإلى جانب ميسي، سيغيب
جوردي ألبا
عن مباراة دي سي
يونايتد
أيضًا، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة تيغريس الماضية، وقال المدرب عن ذلك: "أصيب جوردي بكدمة. نأمل أن يتعافى، فحتى أمس كانت المنطقة المصابة متورمة جدًّا"، موضحًا أنه "من الطبيعي ألا يسافر مع الفريق".
ويحتل إنتر
ميامي
المركز الخامس في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي برصيد 45 نقطة حصدها في 24 مباراة (يمتلك 3 مباريات مؤجلة)، بينما يتصدر سينسيناتي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة في 27 مباراة، في الوقت الذي يحتل فيه دي سي يونايتد المركز الخامس عشر والأخير.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
بغياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكية
04:06 | 2025-08-21
بايرن ميونخ يعلن عن حجم إصابة موسيالا المروعة ومدة غيابه عن الملاعب
06:03 | 2025-07-06
مدرب الأرجنتين: المنتخب لن يتوقف بغياب ميسي
03:41 | 2025-06-10
مجلس النواب يعلن أسماء الغياب عن جلسة اليوم
13:15 | 2025-08-03
ماسكيرانو يعلن غياب ميسي عن مباراة الاحد
أجل كأس الدوريات
بطولة الدوري الأمريكي
خافيير ماسكيرانو
الدوري الأمريكي
دي سي يونايتد
السومرية نيوز
بطولة القارية
ليونيل ميسي
سومرية نيوز
+A
-A
اخترنا لك
العد التنازلي ينطلق: 100 يوم على انطلاق كأس العرب 2025 في قطر بمشاركة العراق
05:13 | 2025-08-23
1.5 مليون دولار عائقاً.. شقيق يزن النعيمات يكشف تفاصيل مفاوضات احترافه بالعراق
04:30 | 2025-08-23
صفقة القرن القادمة.. ريال مدريد يخطط لمقايضة فينيسيوس جونيور لضم إيرلينغ هالاند
04:10 | 2025-08-23
مباراة برشلونة وفياريال في ميامي مهددة بالإلغاء
04:04 | 2025-08-23
النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة
03:35 | 2025-08-23
أنشيلوتي يستبعد نجمي ريال مدريد من تشكيلة البرازيل
03:05 | 2025-08-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
محليات
25.15%
03:24 | 2025-08-22
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
03:24 | 2025-08-22
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
رياضة
19.54%
07:22 | 2025-08-21
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
07:22 | 2025-08-21
هيئة الإعلام تصدر اعماماً بمنع ظهور زينب جواد وخالد أبو عراق
محليات
17.87%
12:06 | 2025-08-21
هيئة الإعلام تصدر اعماماً بمنع ظهور زينب جواد وخالد أبو عراق
12:06 | 2025-08-21
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.44%
03:45 | 2025-08-23
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:45 | 2025-08-23
صحة البصرة تنشر تقرير الطب العدلي الخاص بالدكتورة بان
محليات
11.51%
16:42 | 2025-08-22
صحة البصرة تنشر تقرير الطب العدلي الخاص بالدكتورة بان
16:42 | 2025-08-22
بالفيديو.. لحظة اعتقال لاهور شيخ جنكي في السليمانية
ترندات
10.48%
02:17 | 2025-08-22
بالفيديو.. لحظة اعتقال لاهور شيخ جنكي في السليمانية
02:17 | 2025-08-22
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
غضب في واسط اثر تكدس النفايات
16:37 | 2025-08-22
مصرع 5 افراد من عائلة واحدة بحادث سير في دهوك
11:47 | 2025-08-22
عاصفة رملية عاتية تجتاح السعودية
09:41 | 2025-08-22
بالصور والفيديو.. أول ظهور لـ"بافل طالباني" بعد الليلة الساخنة
08:27 | 2025-08-22
بالفيديو.. كرنفال يتحول الى مشاجرة جماعية بسبب "قطع الدجاج"
06:37 | 2025-08-22
بالصور والفيديو.. ما خلفته الاشتباكات في السليمانية
03:12 | 2025-08-22
بالفيديو.. لحظة اعتقال لاهور شيخ جنكي في السليمانية
02:17 | 2025-08-22
بالفيديو.. الاشتباكات في مدينة السليمانية فجر اليوم
00:28 | 2025-08-22
اثناء العمل.. وفاة عامل كهرباء وسط الناصرية (فيديو)
12:33 | 2025-08-21
غارتان إسرائيليتان تستهدفان جنوبي لبنان
14:54 | 2025-08-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.