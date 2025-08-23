العد التنازلي ينطلق: 100 يوم على انطلاق كأس العرب 2025 في قطر بمشاركة العراق

وحتى الآن، ضمنت 9 منتخبات المشاركة في العرس الكروي العربي، فيما سيتنافس 14 منتخبًا على البطاقات السبع الأخيرة، من خلال جولة التصفيات التي ستُقام يومَي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وكانت قطر استضافت نسخة كأس العرب 2021، تحت إشراف "فيفا"، وقد حققت المسابقة نجاحًا استثنائيًّا، ليقرر الفيفا الاستمرار في إشرافه على البطولة، مع إقامة النسخ الثلاث القادمة (2025، 2029، 2033) في قطر أيضًا.وحاليًّا، يقف جمهور كرة القدم على بُعد 100 يوم من انطلاق كأس العرب 2025 في قطر، علمًا أن الأخيرة خصصت 6 ملاعب سبق لها أن شاركت في استضافة نهائيات 2022، وهي ملاعب لوسيل والبيت وخليفة الدولي وأحمد بن علي والمدينة التعليمية و974، لإقامة مباريات البطولة.وشاركت 4 من هذه الملاعب (البيت، أحمد بن علي، المدينة التعليمية، 974) في استضافة منافسات كأس العرب 2021، التي شهدت زخمًا تنافسيًّا وجماهيريًّا غير مسبوق في تاريخ البطولة. وقد تُوج منتخب الجزائر بلقب البطولة العربية 2021 عقب فوزه (2-0) على شقيقه في المباراة النهائية، التي امتدت لوقت إضافي من شوطين، علمًا أن وقت اللقاء الأصلي انتهى بالتعادل السلبي 0-0.وتملك قطر سجلًا مميزًا في استضافة الأحداث الرياضية الكبيرة، وخاصةً في كرة القدم؛ حيث استضافت الدولة الخليجية بنجاح باهر نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات 2023، ونهائيات كأس القارات للأندية "كأس الإنتركونتيننتال" 2024.وبسبب نجاحها اللافت في تنظيم كأس العرب 2021، أعادت قطر الرونق إلى البطولة العربية، التي أُقيمت لأول مرة عام 1963، لكنها لم تتحل بالاستمرارية المطلوبة.مجموعات كأس العرب 2025: قطر، تونس، سوريا أو جنوب ، فلسطين أو ليبيا.: ، ، عمان أو الصومال، اليمن أو جزر القمر.المجموعة الثالثة: مصر، ، الإمارات، أو موريتانيا.