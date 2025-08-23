الصفحة الرئيسية
الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتجاوز ليدز بخماسية نظيفة
رياضة
2025-08-23 | 16:29
35 شوهد
حقق فريق
أرسنال
فوزا كبيرا على ضيفه
ليدز
يونايتد
بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من
الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم، اليوم السبت.
وأنهى
أرسنال
الشوط الأول متقدما بهدفين أحرزهما يورين تيمبر وبوكايو ساكا في الدقيقتين 34 و"45+1".
وفي الشوط الثاني، سجل الوافد الجديد فيكتور جيوكيريس الهدفين الثالث والخامس بالدقيقتين 48 و"90+5" من ركلة جزاء.
كما أضاف تيمبر هدفا ثانيا له في الدقيقة 56، ليرفع أرسنال رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة بعد الفوز على
مانشستر يونايتد
في الجولة الأولى.
ويستعد أرسنال لمواجهة من العيار الثقيل في الجولة القادمة عندما يحل ضيفا على
ليفربول
، حامل اللقب، يوم 31 أغسطس الجاري.
أما
ليدز
يونايتد
الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم، فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، ويلعب المباراة القادمة على ملعبه أمام
نيوكاسل يونايتد
، يوم السبت المقبل.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
أول تعليق لصلاح بعد دخوله تاريخ الدوري الإنجليزي
13:12 | 2025-08-20
سندرلاند يدخل الدوري الإنجليزي الممتاز بصفقة قوية
11:20 | 2025-08-17
محادثات سرية بين فينيسيوس وعملاق الدوري الإنجليزي
17:25 | 2025-08-12
قرار من الدوري الإنجليزي بخصوص جوتا
16:11 | 2025-08-12
ارسنال
ليدز
الدوري الانكليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
بوكايو ساكا
ليفربول
مانشستر
يونايتد
نيوكاسل
اخترنا لك
برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي بالجولة الثانية من الدوري الاسباني
17:40 | 2025-08-23
بقيمة 3 مليار دولار.. ايران تكشف عن انخفاض صادراتها الى العراق
16:52 | 2025-08-23
بعد هزيمة مريرة.. غوارديولا يبحث عن صفقات جديدة
12:10 | 2025-08-23
الأهلي يتوج بطلًا لكأس السوبر السعودي بعد هزيمة النصر بركلات الحظ
10:26 | 2025-08-23
عودة ليفاندوفسكي.. قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي اليوم
08:22 | 2025-08-23
تشيلسي يهزم ويستهام بنتيجة كبيرة
08:09 | 2025-08-23
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
محليات
23.27%
03:24 | 2025-08-22
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
03:24 | 2025-08-22
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
21.28%
03:45 | 2025-08-23
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:45 | 2025-08-23
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية
اقتصاد
17.81%
09:36 | 2025-08-23
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية
09:36 | 2025-08-23
مساع لنقل قضية احداث السليمانية الى بغداد
سياسة
13.46%
03:09 | 2025-08-23
مساع لنقل قضية احداث السليمانية الى بغداد
03:09 | 2025-08-23
المرور توجه دعوة لفئة من أصحاب العجلات بمراجعة مواقع التسجيل
محليات
12.18%
03:02 | 2025-08-22
المرور توجه دعوة لفئة من أصحاب العجلات بمراجعة مواقع التسجيل
03:02 | 2025-08-22
صحة البصرة تنشر تقرير الطب العدلي الخاص بالدكتورة بان
محليات
12.01%
16:42 | 2025-08-22
صحة البصرة تنشر تقرير الطب العدلي الخاص بالدكتورة بان
16:42 | 2025-08-22
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
مصرع واصابة 4 اشخاص بحادث سير مروع على طريق أربيل - كركوك (فيديو)
15:00 | 2025-08-23
فراغ داخلي يسرق متعة الحياة.. ما علاقة "انعدام التلذذ" بالاكتئاب؟
08:55 | 2025-08-23
مالك حافلة سياحية يناشد حكومة الاقليم بتعويضه بعد تضرر حافلته بمواجهات السليمانية امس
07:02 | 2025-08-23
بالفيديو.. انفجار ضخم في منشأة نفطية بولاية لويزيانا
04:27 | 2025-08-23
غضب في واسط اثر تكدس النفايات
16:37 | 2025-08-22
مصرع 5 افراد من عائلة واحدة بحادث سير في دهوك
11:47 | 2025-08-22
عاصفة رملية عاتية تجتاح السعودية
09:41 | 2025-08-22
بالصور والفيديو.. أول ظهور لـ"بافل طالباني" بعد الليلة الساخنة
08:27 | 2025-08-22
بالفيديو.. كرنفال يتحول الى مشاجرة جماعية بسبب "قطع الدجاج"
06:37 | 2025-08-22
بالصور والفيديو.. ما خلفته الاشتباكات في السليمانية
03:12 | 2025-08-22
