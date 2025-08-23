الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتجاوز ليدز بخماسية نظيفة

وأنهى الشوط الأول متقدما بهدفين أحرزهما يورين تيمبر وبوكايو ساكا في الدقيقتين 34 و"45+1".وفي الشوط الثاني، سجل الوافد الجديد فيكتور جيوكيريس الهدفين الثالث والخامس بالدقيقتين 48 و"90+5" من ركلة جزاء.كما أضاف تيمبر هدفا ثانيا له في الدقيقة 56، ليرفع أرسنال رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة بعد الفوز على في الجولة الأولى.ويستعد أرسنال لمواجهة من العيار الثقيل في الجولة القادمة عندما يحل ضيفا على ، حامل اللقب، يوم 31 أغسطس الجاري.أما الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم، فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، ويلعب المباراة القادمة على ملعبه أمام ، يوم السبت المقبل.