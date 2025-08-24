بوروسيا دورتموند يُحذّر والد بيلينغهام

وذكرت "سكاي سبورتس " أن مارك ودينيس والدا جوب بيلينغهام، ظهرا في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس عقب المباراة، وتحدثا بطريقة حادة مع سباستيان كيل.سبب غضب والدي جوب بيلينغهام هو قرار المدرب باستبدال اللاعب عقب نهاية الشوط الأول، بالإضافة إلى "الأداء السيئ الذي ظهر عليه الفريق".وقالت صحيفة " " إن والد بيلينغهام طالب مقابلة المدرب ماثيو كوفاتش، وإن لاعبي الفريق استمعوا إلى حديثه الحاد عقب المباراة خلال توجههم إلى غرف خلع الملابس.وعقب الواقعة، أصدر سباستيان كيل تحذيراً وتنبيهاً يحظر على العائلات والمستشارين التواجد في محيط أرض الملعب.قال كيل: "نشعر جميعًا بخيبة أمل من نتيجة أمس. ومع ذلك، تظل منطقة اللعب في نادينا مخصصة للاعبين والمدربين والمسؤولين، وليس للعائلات والمستشارين".انضم جوب، الذي كان يحظى باهتمام العديد من الأندية داخل إنجلترا وخارجها، إلى الصيف الماضي بعدما ساعد سندرلاند في الصعود إلى . وقُدرت قيمة الصفقة بـ27.8 مليون حنيه إسترليني.