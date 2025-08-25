فليك يظهر "العين الحمراء" لثنائي برشلونة

وقلب برشلونة، الطاولة على ليفانتي، بعدما كان متأخرًا بهدفين دون رد، ليفوز بنتيجة 3-2.وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن فليك بعث رسالة واضحة إلى الثنائي جوليس كوندي وداني أولمو، بعد وضعهما على مقاعد البدلاء في لقاء ليفانتي، تفيد بأنه لا يوجد لاعب يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية.ووضع فليك، كوندي وأولمو على مقاعد بدلاء برشلونة، وتم الدفع بدلًا منهما بإيريك وماركوس راشفورد.وأضافت الصحيفة، أن جارسيا أقنع فليك تمامًا بمستواه منذ الموسم الماضي، وذلك خلال الفترة التي تعرض فيها كوندي للإصابة.وأوضحت الصحيفة، أن فليك مقتنع بوجود جارسيا في التشكيل الأساسي، مما يضع عبئًا أكبر على كوندي للعب.كما وضع فليك، رافينيا كصانع ألعاب خلف خلال لقاء الأمس، لأنه يريد من أولمو، أن يثبت نفسه بشكل أكبر.