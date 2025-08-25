الصفحة الرئيسية
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
فليك يظهر "العين الحمراء" لثنائي برشلونة
رياضة
2025-08-25 | 02:01
353 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
كشف تقرير صحفي إسباني، عن الرسالة التي وجهها
هانز فليك
مدرب برشلونة، للاعبي فريقه عقب الفوز على ليفانتي قبل أمس السبت، بالدوري الإسباني.
وقلب برشلونة، الطاولة على ليفانتي، بعدما كان متأخرًا بهدفين دون رد، ليفوز بنتيجة 3-2.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن فليك بعث رسالة واضحة إلى الثنائي جوليس كوندي وداني أولمو، بعد وضعهما على مقاعد البدلاء في لقاء ليفانتي، تفيد بأنه لا يوجد لاعب يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية.
ووضع فليك، كوندي وأولمو على مقاعد بدلاء برشلونة، وتم الدفع بدلًا منهما بإيريك
جارسيا
وماركوس راشفورد.
وأضافت الصحيفة، أن جارسيا أقنع فليك تمامًا بمستواه منذ الموسم الماضي، وذلك خلال الفترة التي تعرض فيها كوندي للإصابة.
وأوضحت الصحيفة، أن فليك مقتنع بوجود جارسيا في التشكيل الأساسي، مما يضع عبئًا أكبر على كوندي للعب.
كما وضع فليك، رافينيا كصانع ألعاب خلف
فيران توريس
خلال لقاء الأمس، لأنه يريد من أولمو، أن يثبت نفسه بشكل أكبر.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
قرعة دوري أبطال الخليج تضع زاخو العراقي في مجموعة "صعبة" مع العين والقادسية
05:28 | 2025-08-11
فيديو يظهر "تشققات" في أرصفة ميناء الفاو
14:43 | 2025-07-06
قرار صادم من فليك لاستبعاد نجم دفاع برشلونة
05:51 | 2025-08-16
فليك يبدي استعداده لمساعدة برشلونة بالتعاقد مع لويس دياز
02:44 | 2025-07-11
هانزي فليك
برشلونة
الدوري الإسباني
ماركوس راشفورد
السومرية نيوز
فيران توريس
سومرية نيوز
داني أولمو
هانز فليك
السومرية
