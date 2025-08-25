اللاعب العراقي دانيلو السعد يوجه رسالة لمحبيه.. ماذا قال؟

وأسهم في فوز فريقه هاكين على فيرنامو بنتيجة 5-1 في ، إذ نجح اللاعب العراقي في صناعة هدفين لزملائه ولعب أساسيا لغاية الدقيقة 62 من اللقاء.وقال في تصريحات لموقع نادي هاكين بعد المباراة: "من الرائع الفوز. قدمنا أداء ممتازا وعدنا بقوة بعد المباريات الأخيرة الصعبة في الدوري. حققنا نتائج جيدة أوروبيا لكننا خسرنا مؤخرا أمام أوستر، وأمس جاءت الانفراجة تماما كما في مباراة أوروبا الأخيرة. لقد كانت مضاعفة بتسجيل 12 هدفا في أربعة أيام".وبالنسبة للاعب، كانت هذه أول مباراة يبدأها في ، حيث قدم الكثير لفريقه، مبينا بالقول: "كان شعورا رائعا أن أبدأ أساسيا، فقد مر وقت طويل منذ آخر مرة. شعرت تقريبا أنني نسيت إحساس البداية. أدائي كان مقبولا بالنظر إلى أنني كنت بعيدا عن الملاعب فترة طويلة، وأنا راض رغم أن هناك الكثير لتطويره".وبين بالقول: "من الممتع أن أسهم بالنقاط. الأهم هو اللعب والفوز، أما التمريرات الحاسمة فهي إضافة. أريد الاستمرار بتقديم المساهمة من خلال صناعة الأهداف ولعب المواجهات الفردية. الآن بدأت أحصل على فرص أكثر، وسأعمل لألعب أكثر وأساهم أكثر في المباريات المقبلة وهذا وعد لكل الجماهير وكل الأشخاص الداعمين.. انتظروني".دانيلو السعد يبدي سعادته بأسلوب لعب هاكينويستعد هاكين لمواجهة كلوج الروماني في تصفيات الخميس المقبل وبعدها غايس في الدوري المحلي، إذ أكد السعد قائلا: "لدينا مباريات مهمة جدا في الفترة المقبلة، وهذا الفوز منحنا شعورا جيدا. الفوز دائما رائع، والفوز الكبير يكون أكثر متعة. الفريق يملك الكثير من الجودة".وأكمل بالقول: "لا يمكننا ضمان تسجيل 5 أو 7 أهداف في كل مباراة، لكن إن سجلنا أكثر من خصمنا فهذا يكفي لتحقيق الفوز. بصراحة كل شيء رائع هنا وأشعر بارتياح كبير. كرة القدم في هاكين ممتعة جدا والفريق يلعب بأسلوب يعجبني كثيرا. الإصابات أعاقتني بعض الشيء، لكن النادي منحني الوقت والفرصة للاندماج".وكان السعد (26 عاما) قد ابتعد عن المنتخب العراقي في الفترة الماضية بسبب عدم الجاهزية نتيجة الإصابة، إلا أنه يحظى الآن بمتابعة من المدرب غراهام .