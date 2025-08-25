الصفحة الرئيسية
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538365-638917567544430452.jpeg
ليفربول يهزم نيوكاسل بهدف في الوقت القاتل
ليفربول يهزم نيوكاسل بهدف في الوقت القاتل
رياضة
2025-08-25 | 18:10
219 شوهد
انتزع فريق
ليفربول
فوزا ثمينا من مضيفه
نيوكاسل يونايتد
(3-2) في الوقت القاتل للقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من
الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم.
تقدم
ليفربول
بهدفين متتاليين سجلهما كل من اللاعبين الهولندي ريان غرافينبيرش والفرنسي
هوغو إيكيتيكي
في الدقيقتين (35، 46) على الترتيب.
ورد أصحاب الأرض بهدفين متتاليين أيضا عبر كل من اللاعبين البرازيلي برونو غيمارايش والدنماركي
ويليام
أوسولا عند الدقيقتين (57، 88) على الترتيب.
ومن ثم اقتنص المهاجم الإنجليزي الشاب ريو نغوموها (17 عاما) هدف الفوز لفريق ليفربول في الوقت القاتل في الدقيقة العاشرة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع.
وأنهى فريق
نيوكاسل يونايتد
المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الإنجليزي إنتوني غولادون في نهاية الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "
سانت جيمس
بارك" بمدينة
نيوكاسل
.
وحقق فريق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي، بعد أن استهل حملة الدفاع عن لقب بطل
الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم "البريمير ليغ" بالفوز على ضيفه بورنموث (4-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم 15 أغسطس الجاري، على ملعب "أنفيلد".
بينما مني نادي نيوكاسل
يونايتد
بالهزيمة الأولى في الموسم الجديد للدوري (2025-2026) بعد تعادله خارج أرضه أمام فريق
أستون فيلا
من دون أهداف في الجولة الافتتاحية يوم 16 أغسطس 2025، على ملعب "
فيلا بارك
".
لماذا يتلقى ليفربول الأهداف بعد إجراء مدربه للتبديلات؟
13:22 | 2025-08-24
بهدف قاتل.. الكنغر الأسترالي يوقف الكمبيوتر الياباني بعد سلسلة نتائج ايجابية
09:18 | 2025-06-05
سيناتور أمريكي: حان الوقت لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا
18:37 | 2025-08-25
مصر تتحدث عن الوقت المناسب لبدء إعادة إعمار غزة
15:25 | 2025-07-23
ليفربول
نيو كاسل
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
هوغو إيكيتيكي
أستون فيلا
فيلا بارك
سانت جيمس
البرازيل
الدنمارك
من جديد.. أزمة كبرى تهدد أولمو وبرشلونة
03:11 | 2025-08-26
سعر ناري لتذكرة مباراة المغرب ضمن تصفيات مونديال 2026
13:04 | 2025-08-25
إنتر ميلاني يتخلى عن أصلاني
11:57 | 2025-08-25
الأولمبي العراقي يتغلب على نظيره الهندي تجريبياً
07:51 | 2025-08-25
اللاعب العراقي دانيلو السعد يوجه رسالة لمحبيه.. ماذا قال؟
07:21 | 2025-08-25
من الأفضل رونالدو أم ميسي؟ الذكاء الاصطناعي يجيب
04:41 | 2025-08-25
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة رسمية للعراقيين الخميس
محليات
26.53%
10:22 | 2025-08-24
عطلة رسمية للعراقيين الخميس
10:22 | 2025-08-24
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
أمن
23%
18:47 | 2025-08-24
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
18:47 | 2025-08-24
سيرين عبد النور ترد بصورة مثيرة على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل
فن وثقافة
16.18%
06:39 | 2025-08-25
سيرين عبد النور ترد بصورة مثيرة على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل
06:39 | 2025-08-25
تعاملات الاثنين.. ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
12.31%
03:44 | 2025-08-25
تعاملات الاثنين.. ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
03:44 | 2025-08-25
النفط مقابل المطاعم!.. اتفاق تدريب "غير متكافئ" بين العراق ولبنان يثير جدلاً واسعاً
محليات
11.85%
06:54 | 2025-08-24
النفط مقابل المطاعم!.. اتفاق تدريب "غير متكافئ" بين العراق ولبنان يثير جدلاً واسعاً
06:54 | 2025-08-24
ايران تتهم اسرائيل باغتيال رئيسي
دوليات
10.12%
01:24 | 2025-08-25
ايران تتهم اسرائيل باغتيال رئيسي
01:24 | 2025-08-25
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
المبعوثة الامريكية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس بـ "لوك جديد"
04:10 | 2025-08-26
بالفيديو.. حرب في الجكة بميسان بسبب مياه السقي
13:54 | 2025-08-25
ترامب يحذر من عواقب حرق العلم الأمريكي.. فيديو
12:38 | 2025-08-25
تقنيات الاستمطار الصناعي: خطوة نحو تأمين المياه في ظل الجفاف
05:30 | 2025-08-25
ارتفاع أسعار الأدوية في صلاح الدين يثير غضب المواطنين.. ونقابة الصيادلة تُحذّر
04:30 | 2025-08-25
توقعات بترحيل قانون الحشد الى ما بعد الانتخابات
03:15 | 2025-08-25
اعتقال أطراف مشاجرة اندلعت داخل مستشفى الكاظمية
13:51 | 2025-08-24
هل سيطرت إسرائيل على جنوب سوريا.. مداهمات توثق عمليات الاحتلال (فيديو)
13:42 | 2025-08-24
بركان كيلاويا يستأنف نشاطه في هاواي.. فيديو
12:12 | 2025-08-24
هجمات إسرائيلية.. انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء
08:53 | 2025-08-24
