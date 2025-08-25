ليفربول يهزم نيوكاسل بهدف في الوقت القاتل

تقدم بهدفين متتاليين سجلهما كل من اللاعبين الهولندي ريان غرافينبيرش والفرنسي في الدقيقتين (35، 46) على الترتيب.ورد أصحاب الأرض بهدفين متتاليين أيضا عبر كل من اللاعبين البرازيلي برونو غيمارايش والدنماركي أوسولا عند الدقيقتين (57، 88) على الترتيب.ومن ثم اقتنص المهاجم الإنجليزي الشاب ريو نغوموها (17 عاما) هدف الفوز لفريق ليفربول في الوقت القاتل في الدقيقة العاشرة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع.وأنهى فريق المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الإنجليزي إنتوني غولادون في نهاية الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب " بارك" بمدينة .وحقق فريق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي، بعد أن استهل حملة الدفاع عن لقب بطل لكرة القدم "البريمير ليغ" بالفوز على ضيفه بورنموث (4-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم 15 أغسطس الجاري، على ملعب "أنفيلد".بينما مني نادي نيوكاسل بالهزيمة الأولى في الموسم الجديد للدوري (2025-2026) بعد تعادله خارج أرضه أمام فريق من دون أهداف في الجولة الافتتاحية يوم 16 أغسطس 2025، على ملعب " ".