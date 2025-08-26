من جديد.. أزمة كبرى تهدد أولمو وبرشلونة

وانضم أولمو إلى برشلونة، قادمًا من ، في الصيف الماضي، بعدما تألق رفقة منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".ونجح برشلونة في تسجيل أولمو في النصف الأول من الموسم الماضي، مستغلًا المساحة التي توفرت نتيجة إصابة لاعبه أندرياس كريستينسن.وتكرر الأمر مع النصف الثاني من الموسم الماضي، وتحديدًا قبل الإسباني، وسط عناد شديد من ، الليجا، ونجح برشلونة بشق الأنفس في تسجيل اللاعب.ومع ذلك وبحسب صحيفة " " ، فإن برشلونة يحتاج إلى العودة للقاعدة 1:1 الشهيرة من أجل حل الكثير من المشاكل، من ضمنها تلك التي تتعلق بأولمو.ويحتاج برشلونة إلى القاعدة المذكورة من أجل تسجيل عدة لاعبين آخرين، مثل روني باردجي وجيرارد .وأوضحت الصحيفة، أن تسجيل اللاعب ساري بفضل قرار احترازي من الإسباني، الصادر في 2 أبريل/ نيسان 2025.وأيد ذلك القرار، استئناف برشلونة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما سمح لأولمو بالقدرة على اللعب حتى نهاية الموسم الماضي، بخلاف اللعب في أول مباراتين في الدوري ذلك الموسم.إلا أن الوضع لم يُحسم بعد، حيث استأنفت ضد قرار المجلس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، وبعد تعديل قضائي، تمت إحالة القضية إلى ، التي ستصدر حكمها في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، بمجرد استئناف السنة القضائية.وإذا حكمت المحكمة لصالح برشلونة، سيظل تسجيل أولمو ساريًا بموجب الإجراء الاحترازي الحالي، دون أي مشكلة.ولكن في حال إذا كان قرار المحكمة لصالح رابطة الدوري، فإن برشلونة سيواجه خيارين خطيرين، الأول يتمثل في إلغاء تسجيل أولمو، ومن ثم إعادة تسجيله قبل الموعد النهائي للانتقالات، مساء يوم 1 سبتمبر/ أيلول، وهو أمر شبه مستحيل.وفي حال إصدار الحكم بعد 3 سبتمبر، فإن التسجيل الاحترازي لأولمو سينتهي، ما سيؤدي إلى إلغاء تسجيله، ولكن يُسمح لبرشلونة بتسجيله مجددًا حتى يناير/ كانون الثاني 2026.أما الخيار الأفضل لبرشلونة، فهو العودة إلى قاعدة اللعب المالي النظيف، 1:1، في قبل إغلاق سوق الانتقالات، ما سيسمح له بإعادة تسجيل أولمو دون أي مشاكل، وبغض النظر عن قرار المحكمة المنتظر.