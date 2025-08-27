تكليف حكمين عراقيين دوليين لقيادة التصفيات الأولمبية الآسيوية

وجاء تكليفُ الدوليّ (حكماً للساحة)، والدوليّ (حكماً مساعداً)، لقيادةِ التصفياتِ الآسيويّة التي تحتضنها العاصمةُ الإماراتية الشهر المُقبل.يذكر أن التصفيات الأولمبية الآسيوية لكرة القدم هي بطولة ينظمها لتحديد المنتخبات التي ستمثل القارة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، حيث تُقام كل أربع سنوات قبل انطلاق ، ويشارك فيها معظم المنتخبات الآسيوية تحت سن 23 عاماً.