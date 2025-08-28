سجل هدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات

وبهذا الانتصار، يلتقي يوم الأحد المقبل في النهائي مع فريق سياتل ساوندرز، الذي تفوق بدوره على لوس أنجليس غالاكسي 2-0.وعاد للمشاركة للمرة الثانية خلال أسبوعين بعد تجاوزه انتكاسة في عملية التعافي من إصابة في أوتار الركبة.وسجل هدف التقدم عبر ماركو باشاليتش قبل نهاية الشوط الأول، في لقطة خضعت لمراجعة حكم الفيديو المساعد لاحتمال وجود لمسة يد.لكن ميسي أدرك التعادل في الدقيقة 77 من ركلة جزاء بعد إعاقة تاديو ألندي داخل المنطقة، قبل أن يضيف هدفا ثانيا رائعا في الدقيقة 88 إثر تبادل للكرة مع زميله .وبطريقة مشابهة، مرر تيلاسكو سيغوفيا الكرة إلى قبل أن يستعيدها منه ليوقع على الهدف الثالث الذي حسم التأهل.يذكر أن إنتر كان قد توج بلقب البطولة عام 2022.