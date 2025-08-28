الصفحة الرئيسية
سجل هدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات
رياضة
2025-08-28 | 04:04
114 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
قاد النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
فريقه
إنتر ميامي
إلى
نهائي كأس
الدوريات لكرة القدم بعدما سجل هدفين في الفوز على
أورلاندو
سيتي بنتيجة 3-1 فجر اليوم الخميس.
وبهذا الانتصار، يلتقي
إنتر ميامي
يوم الأحد المقبل في النهائي مع فريق سياتل ساوندرز، الذي تفوق بدوره على لوس أنجليس غالاكسي 2-0.
وعاد
ميسي
للمشاركة للمرة الثانية خلال أسبوعين بعد تجاوزه انتكاسة في عملية التعافي من إصابة في أوتار الركبة.
وسجل
أورلاندو
هدف التقدم عبر ماركو باشاليتش قبل نهاية الشوط الأول، في لقطة خضعت لمراجعة حكم الفيديو المساعد لاحتمال وجود لمسة يد.
لكن ميسي أدرك التعادل في الدقيقة 77 من ركلة جزاء بعد إعاقة تاديو ألندي داخل المنطقة، قبل أن يضيف هدفا ثانيا رائعا في الدقيقة 88 إثر تبادل للكرة مع زميله
جوردي ألبا
.
وبطريقة مشابهة، مرر تيلاسكو سيغوفيا الكرة إلى
لويس سواريز
قبل أن يستعيدها منه ليوقع على الهدف الثالث الذي حسم التأهل.
يذكر أن إنتر
ميامي
كان قد توج بلقب البطولة عام 2022.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على منصةْX
منصةْX
نصف نهائي كأس الدوريات: موقف ميسي وألبا من اللحاق بمباراة إنتر ميامي وأورلاندو
04:57 | 2025-08-27
بغياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكية
04:06 | 2025-08-21
إنتر ميامي يستعيد نجمه: ليونيل ميسي يعود للملاعب بعد تعافيه من الإصابة
06:12 | 2025-08-16
انتر ميامي يزف خبرا سارا لعشاق ميسي
03:16 | 2025-08-04
سجل هدفين
ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات
الأرجنتيني ليونيل ميسي
السومرية نيوز
ليونيل ميسي
لويس سواريز
سومرية نيوز
جوردي ألبا
إنتر ميامي
نهائي كأس
ميسي على أعتاب إنجاز تاريخي: النهائي رقم 50 في مسيرته
08:20 | 2025-08-28
الأولمبي العراقي يحقق فوزاً تجريبياً مهماً على الهند استعداداً لتصفيات آسيا
06:40 | 2025-08-28
برونو يكشف شروط الانتقال الى الدوري السعودي
06:23 | 2025-08-28
فارس عراقي يحرز المركز الثالث في بطولة دولية ببلجيكا
04:55 | 2025-08-28
دوري أبطال آسيا للنخبة: تغيير ملعب مباراة الغرافة القطري والشرطة العراقي
04:52 | 2025-08-28
4 مستويات نارية.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم
04:00 | 2025-08-28
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
محليات
21.97%
10:11 | 2025-08-27
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
10:11 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
محليات
17.88%
10:07 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
10:07 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
16%
03:58 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:58 | 2025-08-27
عروس عراقية تنصب على 18 رجلًا
محليات
15.97%
13:57 | 2025-08-27
عروس عراقية تنصب على 18 رجلًا
13:57 | 2025-08-27
تداولات اليوم.. اسعار الدولار امام الدينار
اقتصاد
14.46%
09:42 | 2025-08-27
تداولات اليوم.. اسعار الدولار امام الدينار
09:42 | 2025-08-27
ملاكمة وعارضة أزياء المانية تصبح "زوجة ثالثة" لداعية اسلامي
دوليات
13.71%
02:39 | 2025-08-27
ملاكمة وعارضة أزياء المانية تصبح "زوجة ثالثة" لداعية اسلامي
02:39 | 2025-08-27
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
ضبط "تاهو" بداخلها خزنة سرية وجهاز يخفي لوحات السيارة بالريمونت (صور وفيديو)
07:32 | 2025-08-28
سائق "محظوظ" يقتحم مقر الدفاع المدني في بابل بعد اندلاع النيران بمركبته (فيديو)
04:31 | 2025-08-28
المئات يعتصمون في البصرة بسبب ملوحة المياه (فيديو)
16:00 | 2025-08-27
في البصرة.. تظاهرة ليلية بسبب انقطاع الكهرباء (فيديو)
15:02 | 2025-08-27
بالفيديو.. اعترافات المجموعة التي خططت لاغتيال بافل طالباني
13:16 | 2025-08-27
حريق يلتهم معرض اثاث بالبصرة.. والدفاع المدني تحاول السيطرة (فيديو)
12:21 | 2025-08-27
قتلى وجرحى في إطلاق نار على مدرسة بولاية أمريكية.. فيديو
12:08 | 2025-08-27
قال لصحفيين "لا تتصرفوا كالحيوانات!".. المبعوث الأميركي توماس براك يفجر الجدل في لبنان
11:00 | 2025-08-26
"سأقضي على الإسلام".. مرشحة امريكية تحرق نسخة من القرآن الكريم (فيديو)
10:53 | 2025-08-26
انفجار عبوة صوتية داخل شركة حكومية في البصرة
10:11 | 2025-08-26
