حكيم زياش على بعد خطوة واحدة من الدوري الاسباني

وكشف موقع الإذاعة المحلية لمدينة إلتشي " "، أن الفريق اقترب من التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 32 سنة.وأوضح أنه لم تتبق سوى بعض التفاصيل النهائية قبل إعلان الصفقة، وقد ينضم زياش إلى النادي في سوق انتقالات هذا الصيف الذي اقترب من نهايته.ولم تغلق صفقة زياش بعد، كما أن متفائلة بشأن قدومه، بحسب الإذاعة.وذكر المصدر ذاته أن إلتشي يسعى للاستفادة من خبرة وإمكانيات زياش بعد أن تألق مع وتشيلسي.كما أبرز موقع "إنترناشونال فوتبول" الهولندي، أن زياش ونادي إلتشي تواصلا مع بعضهما، لكن الفارق بين العرض والطلب كبير، مشيرا إلى أن لا يدفع رواتب كبيرة.وكان زياش قد فسخ عقده مع ، بعد مرور خمسة أشهر فقط من انضمامه إلى النادي في الميركاتو الشتوي الماضي. وشارك لاعب خط الوسط في 13 مباراة مع .