توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538972-638921461339117239.jpg
رودريغو يحسم مصيره مع ريال مدريد
رياضة
2025-08-30 | 06:21
429 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
وارتبط اسم
رودريغو
بالرحيل عن
ريال مدريد
وكانت الأندية الأكثر ارتباطا به
مانشستر سيتي
وأرسنال وبايرن
ميونخ
الألماني.
ووفقا لصحيفة "ماركا"
الإسبانية
فإن
رودريغو
ومع تبقي 3 أيام على غلق سوق الانتقالات الصيفي الحالي لن يرحل عن
ريال مدريد
.
وأفادت الصحيفة بأن
بيب غوارديولا
مدرب مانشستر سيتي
يؤمن برودريغو ويريده ضمن فريقه لكنها استبعدت تماما رحيل البرازيلي في الساعات الأخيرة من الميركاتو الذي ينتهي يوم الإثنين المقبل.
وذكرت أنه في الوقت الحالي على الأقل حتى انتقالات يناير لن يرحل رودريغو عن الفريق لكن في نفس الوقت اللاعب يريد المشاركة في
كأس العالم
مع منتخب
البرازيل
ويرغب في أن يكون على أتم الاستعداد نفسيا وبدنيا وفنيا حتى يحجز مقعدا أساسيا في تشكيل كارلو
أنشيلوتي
، لذلك إذا لم يعتمد عليه ألونسو في الفترة الأولى من الموسم سيرحل في الميركاتو الشتوي.
يذكر أن رودريغو القادم من
سانتوس
البرازيلي لريال
مدريد
في 2019 نجح في تسجيل 68 هدفا وصناعة 51 في 267 مباراة بقميص "
الميرينغي
" وتوج مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على منصةْX
منصةْX
مقالات ذات صلة
بعد العروض.. رودريغو يحسم مستقبله مع ريال مدريد
06:09 | 2025-08-04
أرتيتا يحسم جدل انتقال ساليبا الى ريال مدريد
06:02 | 2025-07-26
ريال مدريد يفاجئ اندية أوروبا ويحسم مستقبل نجمه
04:56 | 2025-08-22
قرار مصيري لريال مدريد بشأن ألابا
12:41 | 2025-06-24
رودريغو
ريال مدريد
اسبانيا
مدرب مانشستر سيتي
السومرية نيوز
بيب غوارديولا
مانشستر سيتي
بايرن ميونخ
سومرية نيوز
كأس العالم
برشلونة يُعلن تغيير رقم قميص مارتين.. هذا الجديد
09:23 | 2025-08-30
دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. اليكم موعد مباراة ليفربول وريال مدريد
08:27 | 2025-08-30
عودة دي يونغ وغياب غافي.. برشلونة بين الحذر والتعويض قبل مباراة رايو فايكانو
08:17 | 2025-08-30
تألق في البطولة الخليجية.. من يكون فليح حسن "ديمبيلي العراق"؟
07:46 | 2025-08-30
إليكم مواعيد جميع مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
07:40 | 2025-08-30
البطولة العربية الرابعة للسباحة: عراقي يحرز الميدالية الفضية الثانية
06:27 | 2025-08-30
