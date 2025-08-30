رودريغو يحسم مصيره مع ريال مدريد

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن ومع تبقي 3 أيام على غلق سوق الانتقالات الصيفي الحالي لن يرحل عن .وأفادت الصحيفة بأن يؤمن برودريغو ويريده ضمن فريقه لكنها استبعدت تماما رحيل البرازيلي في الساعات الأخيرة من الميركاتو الذي ينتهي يوم الإثنين المقبل.وذكرت أنه في الوقت الحالي على الأقل حتى انتقالات يناير لن يرحل رودريغو عن الفريق لكن في نفس الوقت اللاعب يريد المشاركة في مع منتخب ويرغب في أن يكون على أتم الاستعداد نفسيا وبدنيا وفنيا حتى يحجز مقعدا أساسيا في تشكيل كارلو ، لذلك إذا لم يعتمد عليه ألونسو في الفترة الأولى من الموسم سيرحل في الميركاتو الشتوي.يذكر أن رودريغو القادم من البرازيلي لريال في 2019 نجح في تسجيل 68 هدفا وصناعة 51 في 267 مباراة بقميص " " وتوج مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا.