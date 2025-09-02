"الطقس سيؤثر على الجميع": مدرب الأولمبي العراقي يرد على تساؤلات الصحافة الكمبودية

وقال مدربُ منتخب الأولمبي ، في المؤتمر الصحفي بحضور جمع من وسائل الإعلام والصحافة الكمبودية ومدربي المنتخبات التي ستتبارى فيما بينها في مجموعتنا: "نثق بقدرات لاعبينا، ونحترم جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات، واحترام تلك المنتخبات هو مصدر قوة بالنسبة لنا، فكل منتخب له طريقة لعب وخصوصية".وأضاف محمد: "مباراتنا الأولى أمام باكستان يوم غد مهمة كونها تمثل لمنتخبنا بوابة للدخول بقوة في التصفيات، ونطمح للحصول على تسع نقاط من تلك المجموعة لكي نبتعد عن حسابات المركز الثاني، ونتأهل بشكل مباشر لنهائيات البطولة"."الطقس سيؤثر على الجميع": محمد يرد على تساؤلات الصحافة الكمبوديةورداً على سؤال أحد الصحفيين الكمبوديين حول مدى تأثر المنتخب العراقي بالطقس الحار والرطب في ؟ أجاب محمد: "استعددنا بشكل جيد في معسكر تدريبي قبل المجيء إلى كمبوديا في لعدة أيام، وكان معسكراً مفيداً، ورغم تأخر التحاق عدد من اللاعبين الأساسيين في هذا المعسكر، لكن في النهاية الطقس سيكون مؤثراً على جميع المنتخبات وليس فقط منتخبنا".وبيّن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي: "نسعى دائماً لإسعاد جماهيرنا في العراق التي تعد مصدر قوة ودعم لكل منتخباتنا ومن بينها المنتخب الأولمبي".من جانبه، قال لاعب منتخبنا الأولمبي ، الذي رافق المدرب عماد محمد في المؤتمر الصحفي: "إن التصفيات تمثل لنا انطلاقة مهمة لجيل جديد للكرة العراقية".وأوضح: "احترام الخصم سيكون عاملا إيجابيا لتحقيق الانتصار في المباريات التي سيخوضها منتخبنا في تلك التصفيات".وستقام المباراة في الملعب الأولمبي في العاصمة الكمبودية عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بنوم بنه، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت ، تعقبها مباراة كمبوديا وسلطنة عُمان عند الساعة الثامنة بتوقيت كمبوديا.