ثلاثي برشلونة يرد على اتهامات فليك

وفرط برشلونة في نقطتين مهمتين في سباق ، بتعادله مع فاليكانو 1-1، على ملعب الأخير، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لليجا.وخرج فليك عقب المباراة بتصريح مثير، قال فيه: "الغرور يقتل النجاح"، في إشارة إلى الغرور الذي أصاب اللاعبين بعد ثلاثية الموسم الماضي.وقال يامال، في مقابلة مع موقع : "أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بعدم بدء الموسم بنفس القوة التي بدأناها في نهاية الموسم الماضي، وليس بالغرور في الملابس".وأضاف: "بعد التعادل، يخرج اللاعب بمزاج سيئ؛ وفي النهاية، يجب أن يفوز".وأوضح: "حصدنا 7 نقاط من أصل 9 على ملاعب صعبة للغاية، وهو أمر لا يحدث كثيرًا.. أنت محق في أننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء، لكن هذا وارد.. علينا أن نستعيد أفضل ما لدينا في أسرع وقت ممكن.. لم يكن ذلك بسبب الغرور".من جانبه، رد على سؤال خلال مؤتمر صحفي، حول من الذي كان يقصده فليك، وقال: "أعتقد أن السؤال يجب أن يوجه إلى فليك نفسه، لا أعرف من كان يقصد، هو يعلم ذلك بالتأكيد، وسيتحدث إلينا عن قصده عندما نعود من فترة التوقف الدولي".كما رد أولمو، وفق "راديو كتالونيا"، وقال "قد نكون أفضل أو أسوأ، لكن الهدف جماعي، جميعنا نريد اللعب والفوز، الهدف مشترك، وكلنا نعرفه.. لا داعي للقلق.. تربطنا جميعًا علاقة جيدة جدًا داخل النادي والفريق".وختم: "فليك لا يقول في مؤتمر صحفي شيئًا لم يقله لنا من قبل".ويعد هذا هو الموسم الثاني لفليك مع برشلونة، بعد أن قاد الفريق في الموسم الماضي لتحقيق الثلاثية المحلية، والفوز على في 4 مباريات مختلفة.