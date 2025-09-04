ماذا يطلب فليك من لاعبي برشلونة بعد فترة التوقف الدولي؟

صحيفة سبورت أكدت أن المدرب الألماني غير سعيد إطلاقًا بما شاهده في الجولات الثلاث الأولى، حيث افتقد الفريق للشدة والتركيز والضغط العالي الذي ميّزه في الموسم الماضي.فليك، بحسب التقرير، طالب برد فعل فوري بعد فترة التوقف الدولي، مؤكدًا أن الصبر لن يستمر وأن الوقت قد حان لرؤية شخصية برشلونة الحقيقية.الألماني سيقوم بالعديد من الخطوات نحو أفضل حيث سيبدأ بمراجعة الأخطاء التكتيكية، ويعمل على تأقلم راشفورد، ويدفع كوندي لاستعادة مستواه، كما سيحاول الحفاظ على تركيز .