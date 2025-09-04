الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539572-638925734634266471.jpg
ماذا يطلب فليك من لاعبي برشلونة بعد فترة التوقف الدولي؟
رياضة
2025-09-04 | 05:03
95 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
لم تكن بداية برشلونة في
الدوري الإسباني
على قدر التوقعات، رغم فترة الإعداد المثالية وغياب الإصابات المؤثرة، الفريق حصد سبع نقاط من أصل تسع ممكنة (فوزان وتعادل)، لكن الأداء لم يُقنع الجماهير التي تنتظر نسخة أكثر شراسة من مشروع
هانز فليك
.
صحيفة سبورت أكدت أن المدرب الألماني غير سعيد إطلاقًا بما شاهده في الجولات الثلاث الأولى، حيث افتقد الفريق للشدة والتركيز والضغط العالي الذي ميّزه في الموسم الماضي.
فليك، بحسب التقرير، طالب برد فعل فوري بعد فترة التوقف الدولي، مؤكدًا أن الصبر لن يستمر وأن الوقت قد حان لرؤية شخصية برشلونة الحقيقية.
الألماني سيقوم بالعديد من الخطوات نحو
بارسا
أفضل حيث سيبدأ بمراجعة الأخطاء التكتيكية، ويعمل على تأقلم راشفورد، ويدفع كوندي لاستعادة مستواه، كما سيحاول الحفاظ على تركيز
فيرمين لوبيز
.
قرار صادم من فليك لاستبعاد نجم دفاع برشلونة
05:51 | 2025-08-16
أول تعليق من فليك بعد التعادل أمام فاليكانو
06:37 | 2025-09-01
ثلاثي برشلونة يرد على اتهامات فليك
17:11 | 2025-09-02
فليك يظهر "العين الحمراء" لثنائي برشلونة
02:01 | 2025-08-25
برشلونة
فليك
التوقف الدولي
الدوري الإسباني
السومرية نيوز
فيرمين لوبيز
سومرية نيوز
هانز فليك
السومرية
بارسا
أنشيلوتي يكشف سبب استبعاد نيمار من منتخب البرازيل
05:15 | 2025-09-04
لماذا لم ينجح برشلونة في العودة الكاملة لقاعدة 1:1 خلال انتقالات الصيف؟
04:52 | 2025-09-04
كأس ملك تايلاند: السومرية تنشر التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق بمواجهة هونغ كونغ
03:47 | 2025-09-04
اليوم.. شباب العراق في مواجهة مهمة مع عُمان بكأس الخليج
02:52 | 2025-09-04
الكشف عن الخطوات الأولى لشراء تذاكر مونديال 2026
17:02 | 2025-09-03
الإصابات تهدد مشوار السعودية في التأهل للمونديال
15:15 | 2025-09-03
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
محليات
34.55%
10:33 | 2025-09-03
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
10:33 | 2025-09-03
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
17.65%
10:09 | 2025-09-02
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
10:09 | 2025-09-02
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
محليات
13.99%
14:13 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
14:13 | 2025-09-03
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
11.5%
03:38 | 2025-09-03
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:38 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
11.44%
09:30 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
09:30 | 2025-09-03
بعد عطلة الغد.. هل سيشهد العراقيون عطلا أخرى خلال أيلول الحالي؟
محليات
10.87%
10:03 | 2025-09-03
بعد عطلة الغد.. هل سيشهد العراقيون عطلا أخرى خلال أيلول الحالي؟
10:03 | 2025-09-03
المزيد
فيديوهات
"نظفوا كل شيء لمسه".. الطاقم المرافق للزعيم الكوري الشمالي يمحو اثاره في الصين
11:41 | 2025-09-03
خدعة زجاجة الماء للصداع النصفي.. علم أم وهم؟
08:00 | 2025-09-03
أسلوب احتيالي جديد وماكر.. الإطاحة بعصابة "السيارة المحروقة" في بغداد
07:59 | 2025-09-03
حشود بشرية "تبيت" امام مراكز التموين في الموصل.. اغلاق التحديث يهدد 8 ملايين عراقي (فيديو)
05:11 | 2025-09-03
تفاعل برلماني مع توصيات حماية الانتخابات... منع استغلال المال العام ونفوذ الوظيفة لكسب الأصوات!
02:49 | 2025-09-03
في بغداد.. أصحاب "بسطيات" يهاجمون آليات للبلدية (فيديو)
16:35 | 2025-09-02
شبكة تدر أكثر من 300 مليون دولار.. الخزانة الامريكية: طهران تهرب النفط تحت ستار عراقي
10:51 | 2025-09-02
تركته داخل العجلة فاختنق.. القبض على سائقة خط روضة تسببت بمقتل طفل
10:40 | 2025-09-02
بالفيديو.. لقاء رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي برئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي
05:30 | 2025-09-02
(صور).. السومرية ترافق القوات الأمنية في وادي حوران واللواء الخفاجي يؤكد: الوادي مؤمن بالكامل
05:20 | 2025-09-02
