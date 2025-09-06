مبابي يعادل سجل هنري مع فرنسا

وعادل مبابي رقم كثاني أفضل هداف في تاريخ ، أما المركز الرابع فيحتله أنطوان جريزمان مهاجم برصيد 44 هدفًا، فيما يأتي الأسطورة الفرنسية المركز الخامس برصيد 41 هدفاً.وأصبح نجم على بُعد 6 أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله (57 هدفًا)، كأفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا.مبابي البالغ من العمر 26 عامًا، لا يزال في قمة عطائه ويُعد المرشح الأبرز لتحطيم الرقم قريبًا، خاصة مع اعتماده كلاعب أساسي في تشكيلة المدرب ديديه .