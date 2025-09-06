Alsumaria Tv
عراقي ينال درجة ماجستير تنفيذي في الإدارة الرياضية من اللجنة الأولمبية الدولية

رياضة

2025-09-06 | 07:07
عراقي ينال درجة ماجستير تنفيذي في الإدارة الرياضية من اللجنة الأولمبية الدولية
10 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

حقق العراق إنجازاً جديداً يُضاف إلى رصيد نجاحاته في الميادين الرياضية، بعد حصول المدير التنفيذي للاتحاد العراقي بتنس الطاولة عماد ناصر حسين على درجة ماجستير تنفيذي في إدارة المنظمات الرياضية (MEMOS)، المُقدمة من اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك خلال حفل تكريمي أُقيم في المقر الرئيسي للجنة بمدينة زيورخ السويسرية.

ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة عماد ناصر، الذي مثّل العراق في هذا البرنامج الأكاديمي الدولي في لعبة تنس الطاولة، الهادف إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الإدارية في القطاع الرياضي على المستويات كافة. ويأتي نيل هذه الدرجة تأكيداً على كفاءته المهنية والتزامه الجاد بتطوير البنية الإدارية للرياضة في العراق، بحسب بيان إعلام اللجنة الأولمبية.

ويُعدّ هذا التتويج – بحسب البيان - شهادة فخر للرياضة العراقية التي تستمر في إبراز كفاءات وطنية قادرة على تمثيل العراق بصورة مشرّفة في مختلف المحافل الدولية، وتؤكد مجدداً على الحضور الفاعل للعقول العراقية في الساحة الرياضية الدولية.

يُذكر أن عماد ناصر هو الشخص الثالث الذي يحصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة المنظمات الرياضة، حيث سبقه في هذا الإنجاز كل من الأمين العام للجنة الأولمبية العراقية هيثم عبد الحميد، ومستشار رئيس اللجنة الأولمبية تيرس عوديشو، اللذان نالا الماجستير من اللجنة الأولمبية الدولية.
