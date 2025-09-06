عراقي ينال درجة ماجستير تنفيذي في الإدارة الرياضية من اللجنة الأولمبية الدولية

ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة ناصر، الذي مثّل في هذا البرنامج الأكاديمي الدولي في لعبة تنس الطاولة، الهادف إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الإدارية في القطاع الرياضي على المستويات كافة. ويأتي نيل هذه الدرجة تأكيداً على كفاءته المهنية والتزامه الجاد بتطوير البنية الإدارية للرياضة في العراق، بحسب بيان إعلام .ويُعدّ هذا التتويج – بحسب البيان - شهادة فخر للرياضة العراقية التي تستمر في إبراز كفاءات وطنية قادرة على تمثيل العراق بصورة مشرّفة في مختلف المحافل الدولية، وتؤكد مجدداً على الحضور الفاعل للعقول العراقية في الساحة الرياضية الدولية.يُذكر أن عماد ناصر هو الشخص الثالث الذي يحصل على درجة الماجستير التنفيذي في الرياضة، حيث سبقه في هذا الإنجاز كل من الأمين العام للجنة الأولمبية العراقية ، ومستشار رئيس اللجنة الأولمبية تيرس عوديشو، اللذان نالا الماجستير من اللجنة الأولمبية الدولية.