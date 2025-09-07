كأس الخليج: تشكيلة منتخب شباب العراق لمواجهة نظيره السعودي

التشكيلة ادناه:ويسعى منتخب شباب لكرة القدم إلى حجز مقعده في نهائي بطولة تحت (20) عاماً، حين يواجه نظيره السعودي اليوم الأحد في الأمير سلطان الرياضية، عند الساعة الرابعة عصراً، لحساب الدور نصف النهائي.ويدخل لقاء اليوم بهدف تحقيق الفوز والاقتراب خطوة كبيرة من إحراز اللقب الخليجي، وعمل الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية الأخيرة على معالجة الأخطاء التي رافقت الأداء أمام ، لا سيما مسألة التسرع في إهدار الكرات السهلة أمام مرمى المنافس، من أجل الوصول إلى شباك الأخضر ومواصلة الرحلة بنجاح.وفي الجانب الآخر يبحث المنتخب السعودي عن استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التأهل إلى النهائي، وقدم الأخضر الشاب مستويات لافتة في دور المجموعات تحت قيادة المدرب الإسباني أنطونيو، وتمكن من حصد المركز الأول برصيد (7 نقاط)، وهو يأمل أن يحافظ على سجله خالياً من الخسارات وصولاً للمباراة الرابعة، إلا أن مهمته ستكون صعبة لكونه سيلاقي منتخبنا، الذي يمتلك جميع الإمكانات لتحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة.