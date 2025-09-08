رسميا.. فرنسا تفقد خدمات ديمبلي بسبب الإصابة

قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن الحكم كان واضحاً، موضحة أن ديمبيلي سيغيب لـ6 أسابيع، بينما يحتاج دويه إلى 4 أسابيع للتعافي، بعد إصابتهما في فوز على أوكرانيا (0-2) يوم الجمعة الماضي.وغادر الثنائي معسكر المنتخب فور عودة "الزرق" من بولندا، مما شكل ضربة قوية لخطط ، إضافة إلى غضب الفرنسي من تراكم الإصابات بين لاعبيه.ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإنه رغم الخسارة الفنية لم يكن لدى المدرب وقت للتفكير طويلا، إذ تقترب مواجهة أيسلندا، وقد تم استدعاء كينغسلي كومان للانضمام لمعسكر كليرفونتين لتعويض الغيابات، في وقت يعاني فيه المنتخب من موجة إصابات شملت أيضاً ساليبا وريان شرقي.ومع استمرار اعتماد ديشامب على خطة 4-2-3-1، تبقى هناك عدة بدائل مطروحة يمكن الاختيار من بينها.الوجه الجديد في تشكيلة "الزرق" مغناس أكليوش، لاعب الفرنسي، قد يحظى بفرصة الظهور أساسياً في الجهة اليمنى، حيث يتمتع اللاعب بمهارة فنية عالية، وحضور بدني وقدرة على بذل الجهد دفاعاً وهجوماً.تلك المزايا تجعله مناسباً للتكامل مع الثلاثي أوليز وبرادلي باركولا (أو ماركوس تورام) في خط الوسط الهجومي، مع إضافة جرعة من الإبداع، بحسب الصحيفة الفرنسية.