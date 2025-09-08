الصفحة الرئيسية
محافظ كربلاء بشأن حادثة المجسر: لن نتهاون مع أي تقصير
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539957-638929252019675174.jpg
رسميا.. فرنسا تفقد خدمات ديمبلي بسبب الإصابة
رياضة
2025-09-08 | 06:44
288 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
يجد
ديدييه ديشامب
مدرب منتخب
فرنسا
نفسه أمام عدة خيارات، قبل مواجهة أيسلندا في تصفيات
كأس العالم
2026، في ظل إصابة الثنائي
عثمان ديمبيلي
وديزيريه دويه.
قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن الحكم كان واضحاً، موضحة أن ديمبيلي سيغيب لـ6 أسابيع، بينما يحتاج دويه إلى 4 أسابيع للتعافي، بعد إصابتهما في فوز
فرنسا
على أوكرانيا (0-2) يوم الجمعة الماضي.
وغادر الثنائي معسكر المنتخب فور عودة "الزرق" من بولندا، مما شكل ضربة قوية لخطط
ديشامب
، إضافة إلى غضب
نادي باريس سان جيرمان
الفرنسي من تراكم الإصابات بين لاعبيه.
ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإنه رغم الخسارة الفنية لم يكن لدى المدرب وقت للتفكير طويلا، إذ تقترب مواجهة أيسلندا، وقد تم استدعاء كينغسلي كومان للانضمام لمعسكر كليرفونتين لتعويض الغيابات، في وقت يعاني فيه المنتخب من موجة إصابات شملت أيضاً
ويليام
ساليبا وريان شرقي.
ومع استمرار اعتماد ديشامب على خطة 4-2-3-1، تبقى هناك عدة بدائل مطروحة يمكن الاختيار من بينها.
الوجه الجديد في تشكيلة "الزرق" مغناس أكليوش، لاعب
موناكو
الفرنسي، قد يحظى بفرصة الظهور أساسياً في الجهة اليمنى، حيث يتمتع اللاعب بمهارة فنية عالية، وحضور بدني وقدرة على بذل الجهد دفاعاً وهجوماً.
تلك المزايا تجعله مناسباً للتكامل مع الثلاثي
مايكل
أوليز وبرادلي باركولا (أو ماركوس تورام) في خط الوسط الهجومي، مع إضافة جرعة من الإبداع، بحسب الصحيفة الفرنسية.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
"شاهد" و"المنصة" تعلنان عن شراكة رسمية لتوسيع خدمات الترفيه في العراق
07:39 | 2025-07-15
فرنسا تحدد موعد الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
15:32 | 2025-07-24
الكرة العراقية تفقد قامة رياضية: وفاة اللاعب والمعلق "شدراك يوسف"
03:00 | 2025-08-05
رسمياً.. باير ليفركوزن يظفر بخدمات قائد ريال مدريد
12:26 | 2025-08-26
فرنسا
ديمبلي
اصابة
نادي باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
ديدييه ديشامب
عثمان ديمبيلي
السومرية نيوز
ماركوس تورام
سومرية نيوز
كأس العالم
ريال مدريد يحدد شرط الموافقة على تجديد عقد فينيسيوس
07:09 | 2025-09-08
ورطة كبيرة تضرب لامين يامال في تركيا بعد فقدان جواز سفره
03:07 | 2025-09-08
إسبانيا تسقط تركيا بسداسية في تصفيات المونديال
17:25 | 2025-09-07
مبابي يتحدث عن اللاعب "الأحق" بالكرة الذهبية
15:01 | 2025-09-07
تصفيات المونديال.. ضربتان للمنتخب المصري قبل مواجهة حاسمة
12:12 | 2025-09-07
المنتخب الوطني العراقي يتوج بكأس ملك تايلاند
11:06 | 2025-09-07
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
سياسة
21.72%
05:10 | 2025-09-08
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
05:10 | 2025-09-08
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
أمن
18.19%
03:42 | 2025-09-07
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
03:42 | 2025-09-07
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
اقتصاد
17%
04:30 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
04:30 | 2025-09-08
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
15.53%
04:30 | 2025-09-07
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:30 | 2025-09-07
أردا غولر يعلق على مقارنته بلامين يامال
رياضة
15.34%
11:20 | 2025-09-06
أردا غولر يعلق على مقارنته بلامين يامال
11:20 | 2025-09-06
سياسي عراقي محذرا: عاصفة لا مثيل لها قادمة على العراق
سياسة
12.23%
10:42 | 2025-09-07
سياسي عراقي محذرا: عاصفة لا مثيل لها قادمة على العراق
10:42 | 2025-09-07
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
البصرة.. حراك قضاء الدير يقدم ثلاثة مطالب ويهدد بالتصعيد (فيديو)
17:02 | 2025-09-07
بالفيديو.. القمر يدخل مرحلة شبه الظل الان
12:00 | 2025-09-07
"لا صفحة جديدة بل نفتح جهنم".. أهالي شط العرب "ينفجرون" على محافظ البصرة في تجمع انتخابي (فيديو)
05:20 | 2025-09-07
تحذيرات من كارثة بسبب شح المياه.. جمعية الاهوار بالبصرة تستغيث
14:34 | 2025-09-06
موقف يحبس الأنفاس.. ضابط لـ أحد العالقين تحت مجسر كربلاء: اريدك تتحملني (فيديو)
13:58 | 2025-09-06
متداول.. سقوط جسر قيد الانشاء في مدخل كربلاء
12:16 | 2025-09-06
انهيار برج سكني اخر بعد قصفه في غزة
07:14 | 2025-09-06
حادث كارثي على طريق بغداد – كركوك
06:34 | 2025-09-06
لبنان.. إطلاق نار وانفجارات داخل مخيم شاتيلا
17:02 | 2025-09-05
في اليرموك.. تحويل مساحات خضراء لكتل اسمنتية
15:59 | 2025-09-05
