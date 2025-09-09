فليك يعلن خطة تعويض غيابات برشلونة

من المتوقع أن يغيب دي يونغ وغافي عن قائمة الجولة الرابعة من ، فيما ستكون عودة مارك بيرنال تدريجية بعد فترة غياب، ما يفرض على المدرب الألماني البحث عن بدائل موثوقة.في هذا السياق، يبرز اللاعبون الشباب درو، فرنانديز وغيلي كخيارات واعدة لتعويض النقص.الثلاثة كانوا ضمن حسابات فليك منذ بداية فترة الإعداد، ورغم عدم مشاركتهم في المباريات الثلاث الأولى، إلا أن المدرب يضعهم ضمن خطته بشكل جدي.خلال المباريات الودية، أظهر درو وتوني جودة فنية عالية وسرعة بديهية في اللعب، بينما أبدى غيلي مرونة تكتيكية مميزة رغم قلة دقائق مشاركته، مما نال إعجاب الجهاز الفني بقدرته على تغطية مساحة واسعة من الملعب والوصول إلى منطقة الخصم.في مباراة الأحد الماضية مع برشلونة أتليتك أمام بوريريس، قدم درو مستوى استثنائيًا وفهم اللعب ببراعة، بينما حمل توني الفريق على عاتقه.أما غيلي فتمكن من أداء واجباته بنجاح، رغم أنه لم يظهر بنفس التألق.خلال تدريبات اليوم، شارك الثلاثة تحت إشراف فليك، وتشير المؤشرات إلى احتمال إدراجهم في قائمة المباراة المقبلة يوم الأحد ضد .حتى الآن، يتوافر في خط الوسط كل من كاسادُو، بيرنال، ، أولمو وفيرمين، لكن بالنظر إلى أن بيرنال لم يشارك بعد، فإن فليك بحاجة إلى بدائل فعّالة لتعزيز وسط الملعب.