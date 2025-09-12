الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540410-638932936024522619.jpg
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
رياضة
2025-09-12 | 13:04
12 شوهد
أعلن
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
أمس الخميس أن ملعب "ميتروبوليتانو" في
مدريد
سيستضيف المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا للرجال لعام 2027.
واجتمعت
اللجنة التنفيذية
"ليويفا" في
تيرانا
بألبانيا اليوم وقررت إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال في ملعب "ميتروبوليتانو" معقل أتليتيكو
مدريد
. وسيقام نهائي السيدات على الملعب الوطني في وارسو كما أعلن "اليويفا" أن مباراة كأس السوبر الأوروبية العام المقبل ستقام في سالزبورغ بالنمسا.
ولم يتخذ
الاتحاد الأوروبي
في المقابل أي قرار بشأن طلبات من رابطتي
الدوري الإسباني
والإيطالي لإقامة مباراة بالمسابقة لموسم 2025 ـ 2026 خارج البلاد.
ومنح
الاتحاد الإيطالي
للعبة في يوليو الماضي الضوء الأخضر لرابطة الدوري للسماح بإقامة مباراة
ميلان
ضد كومو في
بيرث
بأستراليا.
بالتوازي مع ذلك تأمل
رابطة الدوري الإسباني
في نقل مباراة
فياريال
ضد برشلونة إلى
ميامي
في
ديسمبر
المقبل بعد أن وافق
الاتحاد الإسباني
للعبة على الطلب الشهر الماضي.
وقال "اليويفا" إنه سيتشاور مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الجماهير قبل اتخاذ قرار بشأن مباريات
الدوري الإيطالي
والإسباني.
مدريد
ابطال اوروبا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
رابطة الدوري الإسباني
اللجنة التنفيذية
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الإسباني
الاتحاد الإيطالي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
+A
-A
