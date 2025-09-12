مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

واجتمعت "ليويفا" في بألبانيا اليوم وقررت إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال في ملعب "ميتروبوليتانو" معقل أتليتيكو . وسيقام نهائي السيدات على الملعب الوطني في وارسو كما أعلن "اليويفا" أن مباراة كأس السوبر الأوروبية العام المقبل ستقام في سالزبورغ بالنمسا.ولم يتخذ في المقابل أي قرار بشأن طلبات من رابطتي والإيطالي لإقامة مباراة بالمسابقة لموسم 2025 ـ 2026 خارج البلاد.ومنح للعبة في يوليو الماضي الضوء الأخضر لرابطة الدوري للسماح بإقامة مباراة ضد كومو في بأستراليا.بالتوازي مع ذلك تأمل في نقل مباراة ضد برشلونة إلى في المقبل بعد أن وافق للعبة على الطلب الشهر الماضي.وقال "اليويفا" إنه سيتشاور مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الجماهير قبل اتخاذ قرار بشأن مباريات والإسباني.