صلاح يحسم جدل بقاءه مع ليفربول

ومدد صلاح، ثالث هداف في تاريخ ، عقده مع شهر أبريل الماضي لمدة عامين، إذ ينتهي في صيف 2027، لكن موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي كشف اليوم أن اللاعب المصري الهداف سيرحل قبل نهاية العقد.وقال الموقع الإنجليزي ان "صلاح يدرس خياراته المستقبلية بعيداً عن ملعب "آنفيلد" ولهذا بدأ التفكير بالتعاقد مع جناح الألماني لخلافة النجم المصري".وتابع ان "لدى صلاح العديد من الخيارات في أوروبا وكذلك خارجها، ولهذا بدأ التفكير بمسيرته بعيداً عن ليفربول نهاية الموسم، وهو ما جعل النادي ينظر إلى أوليسي كخيار رئيسي لخلافة أحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا الأحمر".وأنفق ليفربول أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني في الصيف الحالي لتجديد صفوفه، إذ ضم الألماني والسويدي ألكسندر إيساك بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي .