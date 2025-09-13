تغييرات في تشكيلة برشلونة أمام فالنسيا

ويستضيف نظيره في ملعب (يوهان كرويف) الفرعي بإقليم كتالونيا، من أجل تفادي التعثر الثاني تواليًا، بعد التعادل الجولة الماضية 1-1 في ميدان رايو فايكانو.ستكون مباراة فالنسيا هي الأولى بعد عودة اللاعبين من التوقف الدولي، كما ستتزامن قبل 3 أيام فقط من رحلة برشلونة إلى أقصى الشمال الإنجليزي لمواجهة في دوري أبطال أوروبا.استنادًا إلى الاستنزاف البدني لبعض اللاعبين مع منتخبات بلدانهم بالتوقف الدولي، والفترة القصيرة بين مباراتي فالنسيا ونيوكاسل، سيعمد المدرب فليك إلى المداورة، حسب (Marca).في الخط الدفاعي، من المرجح أن يريح فليك المدافع رونالد أراوخو العائد من رحلة شاقة مع أوروغواي من التوقف الدولي، وسيحل بدلًا منه أحد الثنائي إيريك غارسيا أو أندرياس كريستنسن.في خط الوسط، تأكد غياب الثنائي غافي بايز وفرينكي دي يونغ، وهنا سيبرز دور البديلين مارك كاسادو وفيرمين لمساعدة وداني أولمو في مباراتي فالنسيا ونيوكاسل.أما في الهجوم فيميل فليك إلى إراحة رافينيا الذي لعب مباراة صعبة في بوليفيا فوق مستوى سطح البحر بأربعة آلاف متر، إضافة إلى المهاجم .التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام فالنسياعطفًا على المعطيات الحالية، فإن البلوغرانا قد يدخل المباراة بالتشكيلة الحالية..كان (UEFA) قد أعلن الجمعة عن رفع الإيقاف عن المدرب فليك ومساعده ماركوس زورغ، حيث سيكون بمقدور الثنائي قيادة الفريق من المقاعد الفنية بملعب (سانت جيمس بارك) أمام نيوكاسل.وعاقب يويفا كل من فليك وزورغ بالإيقاف لمدة مباراة أوروبية واحدة مع غرامة 20 ألف يورو، على إثر مناوشات في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام إنتر ، غير أن البارسا نجح في إسقاط الإيقاف.وتقدم باستئناف قوبل بالقبول جزئيًا، حيث تم تثبيت عقوبة الغرامة المالية، بينما تم سحب عقوبة الإيقاف، على أن يعاود الثنائي العمل، مع وضعهما تحت المراقبة لمدة عام كامل.