تغييرات في تشكيلة برشلونة أمام فالنسيا

رياضة

2025-09-13 | 05:53
تغييرات في تشكيلة برشلونة أمام فالنسيا
105 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

من المرتقب أن يجري المدرب الألماني هانز فليك تغييرات عديدة في تشكيلة برشلونة أمام فالنسيا سهرة الأحد، في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم 2025-2026.

ويستضيف البارسا نظيره فالنسيا في ملعب (يوهان كرويف) الفرعي بإقليم كتالونيا، من أجل تفادي التعثر الثاني تواليًا، بعد التعادل الجولة الماضية 1-1 في ميدان رايو فايكانو.

استنزاف دولي ورحلة شاقة لنيوكاسل
ستكون مباراة فالنسيا هي الأولى بعد عودة اللاعبين من التوقف الدولي، كما ستتزامن قبل 3 أيام فقط من رحلة برشلونة إلى أقصى الشمال الإنجليزي لمواجهة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

استنادًا إلى الاستنزاف البدني لبعض اللاعبين مع منتخبات بلدانهم بالتوقف الدولي، والفترة القصيرة بين مباراتي فالنسيا ونيوكاسل، سيعمد المدرب فليك إلى المداورة، حسب (Marca).

تغييرات في تشكيلة برشلونة أمام فالنسيا
في الخط الدفاعي، من المرجح أن يريح فليك المدافع رونالد أراوخو العائد من رحلة شاقة مع أوروغواي من التوقف الدولي، وسيحل بدلًا منه أحد الثنائي إيريك غارسيا أو أندرياس كريستنسن.

في خط الوسط، تأكد غياب الثنائي غافي بايز وفرينكي دي يونغ، وهنا سيبرز دور البديلين مارك كاسادو وفيرمين لوبيز لمساعدة بيدري وداني أولمو في مباراتي فالنسيا ونيوكاسل.

أما في الهجوم فيميل فليك إلى إراحة رافينيا الذي لعب مباراة صعبة في بوليفيا فوق مستوى سطح البحر بأربعة آلاف متر، إضافة إلى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام فالنسيا
عطفًا على المعطيات الحالية، فإن البلوغرانا قد يدخل المباراة بالتشكيلة الحالية..
حارس مرمى: خوان غارسيا
قلب دفاع: باو كوبارسي
قلب دفاع: إيريك غارسيا
ظهير أيمن: جول كوندي
ظهير أيسر: جيرارد مارتن
لاعب وسط: بيدري
لاعب وسط: مارك كاسادو
لاعب وسط: داني أولمو
جناح أيمن: ماركوس راشفورد
جناح أيسر: لامين يامال
مهاجم: فران توريس

برشلونة يتلقى خبرًا سارًا
كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) قد أعلن الجمعة عن رفع الإيقاف عن المدرب فليك ومساعده ماركوس زورغ، حيث سيكون بمقدور الثنائي قيادة الفريق من المقاعد الفنية بملعب (سانت جيمس بارك) أمام نيوكاسل.

وعاقب يويفا كل من فليك وزورغ بالإيقاف لمدة مباراة أوروبية واحدة مع غرامة 20 ألف يورو، على إثر مناوشات في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام إنتر ميلان، غير أن البارسا نجح في إسقاط الإيقاف.

وتقدم النادي الكتالوني باستئناف قوبل بالقبول جزئيًا، حيث تم تثبيت عقوبة الغرامة المالية، بينما تم سحب عقوبة الإيقاف، على أن يعاود الثنائي العمل، مع وضعهما تحت المراقبة لمدة عام كامل.
 
وجدير بالذكر أن الفريق الكتالوني حصد 7 نقاط من أول 3 جولات في موسم الدوري الإسباني الجديد، بانتصاره 3-0 على ريال مايوركا و3-2 على ليفانتي، ثم تعثره بالجولة الثالثة 1-1 أمام رايو فاييكانو.
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
اخترنا لك
عودة نيمار الى منتخب البرازيل؟.. أنشيلوتي يحسم الجدل
06:12 | 2025-09-13
اليوم.. انطلاق الجولة الأولى من دوري نجوم العراق
04:49 | 2025-09-13
ريال مدريد يواجه ريال سوسيداد للحفاظ على صدارة الليغا.. الموعد والقنوات الناقلة
02:15 | 2025-09-13
يوفنتوس وإنتر ميلان في المواجهة.. الموعد والقنوات الناقلة
02:09 | 2025-09-13
الأولمبية الوطنية: أندية العراق تمتلك قاعدة قوية من المواهب
14:56 | 2025-09-12
صلاح يحسم جدل بقاءه مع ليفربول
14:34 | 2025-09-12
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
23.93%
09:57 | 2025-09-12
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
09:57 | 2025-09-12
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
18.51%
09:47 | 2025-09-11
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
09:47 | 2025-09-11
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤيد &quot;إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين&quot;
15.92%
11:27 | 2025-09-12
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤيد "إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين"
11:27 | 2025-09-12
والده سلمه.. تحديد هوية قاتل الأميركي تشارلي كيرك (صور)
15.17%
09:31 | 2025-09-12
والده سلمه.. تحديد هوية قاتل الأميركي تشارلي كيرك (صور)
09:31 | 2025-09-12
العثور على جثة إيطالي في منطقة العرصات ببغداد
14.07%
01:52 | 2025-09-13
العثور على جثة إيطالي في منطقة العرصات ببغداد
01:52 | 2025-09-13
الوقف السني يصف حادثة جامع الدورة بـ&quot;العمل الإجرامي&quot; ويعلن اعتقال المتورطين
12.4%
10:07 | 2025-09-12
الوقف السني يصف حادثة جامع الدورة بـ"العمل الإجرامي" ويعلن اعتقال المتورطين
10:07 | 2025-09-12
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع في كركوك
Play
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع في كركوك
05:27 | 2025-09-13
النفايات بكل مكان.. شارع الرشيد بعد يوم من افتتاحه (فيديو)
Play
النفايات بكل مكان.. شارع الرشيد بعد يوم من افتتاحه (فيديو)
03:46 | 2025-09-13
شهود عيان يكشفون تفاصيل وفاة الشيخ عبد الستار القرغولي داخل جامع كريم الناصر في الدورة
Play
شهود عيان يكشفون تفاصيل وفاة الشيخ عبد الستار القرغولي داخل جامع كريم الناصر في الدورة
12:43 | 2025-09-12
بغداد.. مشاهد توثق سوق الحي بعد عملية إزالة التجاوزات
Play
بغداد.. مشاهد توثق سوق الحي بعد عملية إزالة التجاوزات
08:23 | 2025-09-12
عملية احتيالية على بطاقة مصرفية لمدير مدرسة والجهات المعنية تخاطبه "الله يعوضك"
Play
عملية احتيالية على بطاقة مصرفية لمدير مدرسة والجهات المعنية تخاطبه "الله يعوضك"
05:12 | 2025-09-12
الحليب في انابيب المنازل بدل الماء.. ماذا يحصل بالبصرة؟ (فيديو)
Play
الحليب في انابيب المنازل بدل الماء.. ماذا يحصل بالبصرة؟ (فيديو)
04:35 | 2025-09-12
بالفيديو.. خط مسار قاتل تشارلي كيرك
Play
بالفيديو.. خط مسار قاتل تشارلي كيرك
03:19 | 2025-09-12
مقتل شقيقين واصابة الثالث بنيران ابن عمهم في كركوك (فيديو)
Play
مقتل شقيقين واصابة الثالث بنيران ابن عمهم في كركوك (فيديو)
11:57 | 2025-09-11
تسوركوف تتكئ ولا تستطيع المشي.. أول ظهور للباحثة الروسية - الإسرائيلية بعد الإفراج عنها
Play
تسوركوف تتكئ ولا تستطيع المشي.. أول ظهور للباحثة الروسية - الإسرائيلية بعد الإفراج عنها
11:24 | 2025-09-11
هور الحويزة يموت عطشاً: الأهالي يهاجرون و"الجاموس" ينفق وسط صمت حكومي (شاهد)
Play
هور الحويزة يموت عطشاً: الأهالي يهاجرون و"الجاموس" ينفق وسط صمت حكومي (شاهد)
06:23 | 2025-09-11
