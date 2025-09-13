ارسنال يهزم نوتنغهام بثلاثية في الدوري الانجليزي

تألق اللاعب الإسباني بإحرازه هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين (32، و79) وتخللهما هدف زميله المهاجم السودي فيكتور غيوكيريس الذي سجله عند الدقيقة 47 من زمن اللقاء.وحقق نادي بذلك انتصاره الثالث في الموسم الجديد للدوري مقابل خسارة واحدة، واعتلى ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 9 نقاط، متجاوزا بفارق الأهداف فريق قبل مباراته أمام مضيفه يوم غد الأحد.