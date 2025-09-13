وسط الإصابات.. التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام فالنسيا

وتقرر إقامة اللقاء على ملعب " "، الخاص بالفريق الرديف والسيدات، بعدما تعذر الحصول على شهادة إتمام الأشغال النهائية في "سبوتيفاي "، بينما كان ملعب " " محجوزًا لإقامة حفلات موسيقية.وتأتي المباراة في توقيت حساس للبلوجرانا، الذي تعادل في مباراته الأخيرة أمام رايو فاليكانو، ما يزيد من الضغط عليه لاستعادة الانتصارات.كما يدخل المدرب الألماني، ، اللقاء مثقلًا بسلسلة من الغيابات المؤثرة، آخرها إصابة ، الذي يعاني من مشاكل في الحوض والظهر، لينضم إلى قائمة تضم أيضًا مارك تير شتيجن، ، جافي، وفرينكي دي يونج.ويثير غياب يامال القلق كذلك بشأن جاهزيته لمواجهة ، الخميس المقبل في دوري أبطال أوروبا.وبحسب صحيفة "آس" ، من المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: خوان .خط الدفاع: جيرارد مارتين – – رونالد أراوخو – .خط الوسط: – – .خط الهجوم: رافينيا – – .