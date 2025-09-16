اللجنة الأولمبية ترد على احتمال استبعاد "إسرائيل" من المنافسات

وبعد تزايد الضغوط عليها، أصدرت الدولية بيانا، أوضحت فيه أن "اللاعبين الفلسطينيين والإسرائيليين يحترمون الميثاق الأولمبي".وأضافت: " لإسرائيل واللجنة الأولمبية لفلسطين معترف بهما من طرف اللجنة الأولمبية الدولية، ولهما الحقوق نفسها، وكلاهما يلتزمان بالميثاق الأولمبي، ونواصل العمل معهما لمحاولة التخفيف أكثر من الصراع الحالي على الرياضيين"، وفقا لما نقلته صحيفة"ماركا" .وأوضحت أن "الفلسطينيين والإسرائيليين شاركوا في أولمبياد سنة 2024 بسلام تحت سقف واحد في ".وبعد تدهور الأوضاع في ، ازدادت الأصوات المطالبة باستبعاد من جميع المنافسات الدولية، وكان من بين أبرز المطالبين بذلك الإسباني ، الذي اتخذت بلاده مواقف معارضة لتل أبيب.