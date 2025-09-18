تصنيف الفيفا الجديد يزيح الارجنتين من الصدارة

وبلغ رصيد نقاط إسبانيا 1875.37 نقطة، مقابل 1870.92 للديوك و1870.32 للمنتخب الأرجنتيني، بينما حافظت إنجلترا على المركز الرابع بـ1820.44 نقطة.وتبادل المنتخبان والبرازيلي المركزين الخامس والسادس حيث صعد الأول وهبط الثاني، بـ1778.55 لرفاق مقابل 1761.6 لزملاء .وحافظ المنتخبان الهولندي والبلجيكي على التواجد في المركزين السابع والثامن، بينما صعدت كرواتيا وإيطاليا للمركزين التاسع والعاشر.وجاءت تونس التي صعدت للمركز السادس والأربعين، قافزة 3 مراكز، في المرتبة الرابعة عربياً، تليها قطر في المركز الثالث والخمسين والخامس عربيا.المنتخب العراقي حل في الترتيب الثامن والخمسين تليها في الـ59 ثم الـ63 بصعودها مركزين، والإمارات الـ67 بهبوطها مقعدين.