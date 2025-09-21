إصابة فيرمين تقلق برشلونة رغم هزيمة خيتافي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" ، فإن فيرمين سقط على أرضية الملعب وهو يُظهر علامات واضحة على الألم، ما أثار مخاوف الجهاز الفني والجماهير بشأن حالته الصحية.ولم يُكشف بعد عن طبيعة الإصابة أو مدى خطورتها، في انتظار الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة.ويُعد فيرمين من الأسماء الصاعدة بقوة داخل تشكيلة برشلونة، حيث يقدم مستويات لافتة منذ بداية الموسم، وهو ما يجعل إصابته خبرًا غير سار لمدرب الفريق .