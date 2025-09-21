الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541413-638940882016775211.webp
إصابة فيرمين تقلق برشلونة رغم هزيمة خيتافي
رياضة
2025-09-21 | 17:48
المصدر:
موقع كووورة
59 شوهد
رغم الفوز المهم الذي حققه برشلونة على خيتافي بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من
الدوري الإسباني
، إلا أن جماهير الفريق خرجت بقلق كبير بعد إصابة لاعب الوسط الشاب،
فيرمين لوبيز
.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس"
الإسبانية
، فإن فيرمين سقط على أرضية الملعب وهو يُظهر علامات واضحة على الألم، ما أثار مخاوف الجهاز الفني والجماهير بشأن حالته الصحية.
ولم يُكشف بعد عن طبيعة الإصابة أو مدى خطورتها، في انتظار الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة.
ويُعد فيرمين من الأسماء الصاعدة بقوة داخل تشكيلة برشلونة، حيث يقدم مستويات لافتة منذ بداية الموسم، وهو ما يجعل إصابته خبرًا غير سار لمدرب الفريق
هانز فليك
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
ما سبب رفض لاعب برشلونة فيرمين لوبيز الانتقال إلى تشيلسي؟
05:25 | 2025-09-03
برشلونة يغلق ملف رحيل فيرمين
10:58 | 2025-09-01
برشلونة يحدد شرطين أمام تشيلسي للتخلي عن نجمه فيرمين لوبيز
05:14 | 2025-08-27
بعد هزيمة مريرة.. غوارديولا يبحث عن صفقات جديدة
12:10 | 2025-08-23
فيرمين
برشلونة
الدوري الإسباني
فيرمين لوبيز
هانز فليك
الإسبانية
لوبيز
قبلة
السباق نحو الكرة الذهبية.. ماذا يكسب الفائز
16:55 | 2025-09-21
التعادل يحسم ديربي بغداد بين الزوراء والطلبة
15:27 | 2025-09-21
الشرطة يهزم دهوك في دوري نجوم العراق
13:03 | 2025-09-21
صلاح يغيب عن مبارة ليفربول وساوثهامبتون
13:02 | 2025-09-21
التشكيلة الأساسية لموقعة أرسنال ومانشستر سيتي
11:01 | 2025-09-21
بضغط من دولة عربية.. "اليويفا" قد يستبعد إسرائيل من بطولاته
10:18 | 2025-09-21
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
محليات
34.29%
06:37 | 2025-09-20
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
06:37 | 2025-09-20
"تعطلت احدى الطائرات وقوة امنية رفضت دخولنا".. مكافحة الإرهاب يوضح ما حصل بالطارمية
أمن
18.42%
07:01 | 2025-09-20
"تعطلت احدى الطائرات وقوة امنية رفضت دخولنا".. مكافحة الإرهاب يوضح ما حصل بالطارمية
07:01 | 2025-09-20
موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل
دوليات
14.16%
13:46 | 2025-09-20
موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل
13:46 | 2025-09-20
أمطار متوقعة في العراق غداً
محليات
12.77%
11:43 | 2025-09-20
أمطار متوقعة في العراق غداً
11:43 | 2025-09-20
انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الدينار في العراق
اقتصاد
10.29%
03:39 | 2025-09-21
انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الدينار في العراق
03:39 | 2025-09-21
انخفاض ثاني لاسعار الدولار امام الدينار اليوم
محليات
10.07%
09:45 | 2025-09-21
انخفاض ثاني لاسعار الدولار امام الدينار اليوم
09:45 | 2025-09-21
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
اندلاع نزاع عشائري في أبي الخصيب
14:23 | 2025-09-21
حريق داخل مخزن للإطارات في الكرادة وسط بغداد
08:46 | 2025-09-21
اندلاع حريق كبير داخل مول العراق في بغداد
07:32 | 2025-09-21
الدجاج المحلي يكسب معركته ضد المستورد
16:00 | 2025-09-20
بالفيديو.. النيران تلتهم سيارة في كربلاء
14:18 | 2025-09-20
بالفيديو.. نزاع عشائري في ناحية العزير بميسان
11:36 | 2025-09-20
حافلة تقل زوارا تنحرف عن مسارها في ذي قار (فيديو)
06:23 | 2025-09-20
شاهد.. واشنطن تعيد فتح السفارة السورية بعد 11 عامًا
06:02 | 2025-09-20
مثنى السامرائي:" نبحث عن شركاء شجعان يدافعون عن حقوق أهلهم ولا يتنازلون عنها"
03:30 | 2025-09-20
أمن العراق المائي والغذائي مهدد بأزمة جفاف غير مسبوقة
16:50 | 2025-09-19
