بعد إصابته.. برشلونة يكشف مدة غياب لوبيز

أعلن برشلونة غياب لاعب وسطه ، عن مباريات الفريق المقبلة بعد إصابته خلال مواجهة خيتافي في .

وتغلب برشلونة على خيتافي، بثلاثية دون مقابل، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لليجا.

وكشف برشلونة، عن معاناة من إصابة في العضلة (الحرقفية القطنية) في الساق اليسرى، وهي العضلة المسؤولة عن ثني الورك.

وأشار برشلونة إلى غياب فيرمين لمدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع، وبالتالي عدم لحاقه بمعسكر منتخب إسبانيا في توقف تشرين الأول المقبل.

ومن المقرر أن يعود فيرمين لوبيز للملاعب مرة أخرى يوم 18 تشرين الأول ضد جيرونا في الدوري.

وشارك فيرمين في الشوط الثاني من انتصار برشلونة على خيتافي بثلاثية نظيفة، وتعرض للإصابة في الثواني الأخيرة من المباراة التي أقيمت على .

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب ، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.