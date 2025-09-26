كأس الخليج للناشئين.. العراق في مهمة خطف التأهل والسعودية تدخل بلا ضغوط

ويقف بالتسلسل الثاني في المجموعة برصيد (4 نقاط) من فوز على بهدفين دون رد، وتعادل إيجابي أمام بهدف لمثله، بينما يتصدر الفريق السعودي القائمة بـ (6 نقاط) من فوزين على البحرين والكويت بأربعة أهداف نظيفة في المباراتين.وسيلعب منتخبنا بخياري الفوز أو التعادل مـن أجل الانتقال إلى المربع الذهبي، بينما ضمن المنتخب السعودي الترشح في الجولة السابقة.وفي لقاء آخر لحساب المجموعة ذاتها سيلعب الأزرق أمام البحرين بفرصة تأهل ضئيلة جـداً، حيث يمتلك نقطة واحدة فقط، لاسيما عقب الخسارة أمام في الجولة الثانية بأربعة أهداف نظيفة، ولذلك يجب عليه الفوز بفارق أهـداف كبيرة جداً، مع خسارة منتخبنا أمام السعودية بأكثر من هدفين، بغية خطف البطاقة الثانية.بدوره ودّع الأحمر البحريني سباق التنافس مبكراً بخسارتين متتاليتين الأولى أمام السعودية والثانية مع منتخبنا.