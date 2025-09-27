نجم مانشستر سيتي يقترب من الانتقال للدوري السعودي

وبحسب صحيفة "توك سبورت" البريطانية، فإن المفاوضات بين ممثلي سيلفا ومسؤولي بدأت منذ صيف 2023، حينما قدم عرضاً بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً إضافة إلى مكافأة توقيع تتجاوز مليوني جنيه إسترليني.اللاعب رفض الرحيل في ذلك الوقت، مفضّلاً الاستمرار مع السيتي حتى ما قبل مونديال 2026.منذ انتقاله من عام 2017، لعب سيلفا أكثر من 400 مباراة بقميص السيتي، ساهم في حصد 6 ألقاب بريميرليغ، وتوّج بدوري أبطال أوروبا 2023.ما زال أحد أعمدة فريق ، حيث بدأ 4 من أول 6 مباريات هذا الموسم.المسؤولون عن الدوري السعودي يرون في 2026 فرصة لجذب أسماء برتغالية كبيرة، استكمالاً للزخم الذي أحدثه وصول إلى النصر عام 2023.يبدو أقل حماساً لإعادة التفاوض، بينما برز اسما والقادسية كمستعدين لعرض جديد على سيلفا.من جهته يعتبر النصر الآخر برونو فيرنانديز هدفاً أول قبل سيلفا.قائد رفض عرضاً ضخماً من الهلال (700 ألف إسترليني أسبوعياً) في الصيف، لكنه لم يغلق الباب أمام الانتقال مستقبلاً.النجم الإنجليزي ، لاعب ، هو الآخر ما يزال ضمن القائمة، مع شرط جزائي مخفّض (56 مليوناً إسترلينياً) سارٍ في 2026، لكن النجم الإنجليزي لا يفضل الانتقال إلى الدوري السعودي.أسماء أصغر سناً مثل مورغان غيبس-وايت (نوتنغهام فورست) وأندريه (تشيلسي) مطروحة كذلك.، الذي حقق كل شيء تقريباً مع ، قد يختار الدوري السعودي كخطوته الأخيرة الكبرى، بعقد ضخم يؤمن مستقبله ويُعزز صورة الدوري عالمياً. وحتى لو بقي الخيار الأوروبي مطروحاً، فإن الإغراء المالي والتنظيم الجديد للبث التلفزيوني قد يجعلان من صيف 2026 لحظة حاسمة لمسيرته.