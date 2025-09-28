نونو سانتو يبحث عن انطلاقة قوية مع وست هام يونايتد

وأُعلن عن تعيين سانتو (51 عاماً) مدرباً لوست هام السبت، وذلك بعد 4 ساعات فقط من إقالة المدرب غراهام بوتر. وقاد تدريبات الفريق اللندني في وقت لاحق.وأقيل من تدريب نوتنغهام فورست منذ 3 أسابيع، وتنتظره مهمة صعبة مع وست هام الذي يحتل المركز الـ19 في ، بعدما خسر 4 مباريات في آخر 5 جولات، وخرج من كأس "الرابطة" أمام وولفرهامبتون.وصرح سانتو عبر "قناة وست هام ": "سأحاول التعرف أكثر على لاعبي الفريق في أسرع وقت ممكن، وأنا أعرفهم أكثر مما يعرفونني، وهذا طبيعي؛ لأن عمل المدرب هو تجميع أكبر قدر من المعلومات عن اللاعبين".وتابع: «لقد واجهت كثيراً منهم في مباريات سابقة، والآن تنتظرنا مواجهة صعبة أمام إيفرتون».وذكرت "وكالة الإعلام البريطانية (بي إيه ميديا)" أن سانتو سيكون رابع مدرب لوست هام في غضون 16 شهراً منذ إقالة الذي يتألق حالياً في قيادة ، وجولين لوبيتيغي، وبوتر.ونجح سانتو مع نوتنغهام فورست، وقاد الفريق إلى التأهل للمشاركة في البطولات الأوروبية لأول مرة منذ 30 عاماً، ولكنه دخل في خلاف حاد مع إيفانغيلوس ماريناكيس، مالك النادي.وكانت آخر مباراة لسانتو مع نوتنغهام هي الفوز الوحيد لوست هام يونايتد هذا الموسم بنتيجة 3 - صفر في 31 أغسطس (آب) الماضي.ويستعد نونو لقيادة وست هام يونايتد الذي لم يحقق أي فوز على ملعبه في منذ فبراير (شباط) الماضي، وسط غضب عارم ومتصاعد ضد ديفيد ، مالك النادي.