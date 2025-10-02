حكيمي يثير الجدل بمنشوره بعد الفوز.. ما علاقة يامال؟

وجاء ذلك عقب تتويج اللاعب مينديز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا.وانتهت المواجهة بفوز (2-1)، حيث تألق مينديز وصنع الهدف الأول لسيني مايولو، قبل أن يساهم حكيمي نفسه في الهدف الثاني الذي سجله غونزالو .منشور حكيمي اعتبره كثيرون رسالة غير مباشرة إلى النجم الإسباني الشاب لامين جمال، خاصة أن الدولي كان أكد قبل اللقاء أن زميله مينديز هو "أفضل في العالم" وقادر على الحد من خطورة لاعب برشلونة.مينديز بالفعل نجح في فرض رقابة لصيقة على جمال، ليكرر تفوقه عليه بعد مواجهة منتخبي وإسبانيا في نهائي الأوروبية.وبهذا الانتصار، رفع رصيده إلى 6 نقاط، ليواصل مطاردة وريال في صدارة المجموعة، قبل رحلته المقبلة لمواجهة في 21 أكتوبر.