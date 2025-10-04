برشلونة يكشف تفاصيل إصابة لامين جمال ومدة غيابه

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "عاد الانزعاج في منطقة العانة الذي يعاني منه اللاعب لامين جمال بعد مباراة ، سيغيب عن مباراة ومن المتوقع أن يتعافى خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".وكان لامين جمال قد عاد للمشاركة مع برشلونة خلال مواجهة في " " بعد تعافيه من الإصابة قبل أن تتجدد خلال مواجهة التي خسرها الفريق الكاتالوني بنتيجة 2 - 1.