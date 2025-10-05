ميونخ يواصل انتصاراته في الدوري الالماني.. كين "يفجر" الأرقام القياسية

وسجل كين الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 27 ليكون الهدف الـ11 له في ويصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الرقم خلال ست مباريات.ورفع كين رصيده من الأهداف في عشر مباريات بكل المسابقات إلى 18 هدفا.وحقق ، الذي سجل رقما قياسيا جديدا في تسجيل الأهداف بالدوري الألماني عبر إحراز 25 هدفا في أول ست مباريات، الفوز بكل مبارياته العشر الرسمية التي خاضها هذا الموسم حتى الآن وهو رقم قياسي للفريق منذ صعوده إلى عام 1965.ورفع بايرن رصيده في صدارة ترتيب الدوري الألماني إلى 18 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام صاحب المركز الثاني والذي تعادل 1-1 مع لايبزيغ، بينما تجمد رصيد أينتراخت عند تسع نقاط في المركز السادس.