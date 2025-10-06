ريال مدريد يقترب من خطف صفقة ليفربول الفاشلة

ونجح في ضم من الألماني نظير 116.5 مليون جنيه استرليني خلال سوق الانتقالات الصيفية 2025.قاد فلوريان فيرتز في حيث حققا معاً نجاحات هائلة وصلت لذروتها بتحقيق لقبي الدوري والكأس والتأهل لنهائي "يوربا ليغ" في 2024.ولكن فيرتز يعاني من بداية كارثية مع الريدز رغم المبلغ المالي الضخم المنفق على ضم حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف في 10 مباريات في .وأوضح موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن ألونسو طلب من إدارة مراقبة فيرتز عن كثب من أجل استغلال الفرصة حال فكرة إدارة ليفربول في بيعه حال عدم استمرار حالة عدم التأقلم.علماً بأن هذا القرار من قبل المدرب الهولندي أرني سلوت لم يكن مفاجئاً بل طلبه أسطورة النادي جايمي كاراغير قبل المباراة.ورغم تعاقد ليفربول مع مجموعة من النجوم بملايين الجنيهات الإسترلينية خلال سوق الانتقالات الصيفية 2025 لكن النادي يعاني من عدم تأقلهم بشكل تام.