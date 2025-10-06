الاتحاد الآسيوي يحدد موعد مواجهة منتخبنا الوطني مع السعودية في الملحق المؤهل لكأس العالم

ـ رياضة



حدد ، اليوم الاثنين، موعد مواجهة منتخبنا الوطني مع في الملحق المؤهل لكأس العالم.





وذكر الاتحاد في بيان تابعته ، ان " موعد مباراة المنتخب العراقي ونظيره السعودي ستكون في الساعة 9:45 من مساءً يوم 14 تشرين الأول في جدة". تفاصيل موعد المباراة ادناه :