ريال مدريد يتحرك لإعادة أشرف حكيمي من باريس

حكيمي، البالغ من العمر 26 عاماً، قدّم أداءً مميزاً في المباراة الأخيرة ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا قبل أن يواجه ليل في الدوري ويواصل تألقه، مبرهناً عن قدراته الدفاعية المتينة وانطلاقاته الهجومية الخطيرة التي تجعل منه عنصراً لا غنى عنه في تشكيلة المدرب .هذا الأداء المتوازن جعله يقود الفريق في مناسبات عدة خلال الموسم الحالي، ما أظهر دوره القيادي وأهميته داخل الملعب وخارجه.ووفقاً لتقارير صحيفة "ماركا" ، يراقب عن كثب، ويعتبر العديد في سانتياغو برنابيو أن رحيله في عام 2020 كان خطوة غير موفقة، كما أن أداءه الرائع مع يعكس الآن مستواه العالمي، ما يفتح الباب أمام الحديث عن لمّ شمله مع الفريق الملكي.ويُشير البعض إلى أن ، لاعب ريال الحالي وصديق حكيمي المقرب، قد يلعب دوراً في تسهيل انتقال محتمل، إلا أن الأمور لا تبدو سهلة على الإطلاق.ويرتبط حكيمي بعقد طويل الأمد مع حتى عام 2029، ويُعتبر عنصراً أساسياً في مشروع المدرب لويس إنريكي، إلى جانب نجوم آخرين مثل وفيتينها.وإلى جانب ذلك، تشكل القيود المالية وقواعد اللعب النظيف عائقاً كبيراً أمام إمكان انتقاله إلى مدريد في الوقت الحالي، مما يجعل عودته مرهونة بعوامل عدة يصعب تلبيتها.وفي الوقت الراهن، يبقى تركيز حكيمي منصبّاً على باريس سان ، إذ يسعى الى الفوز بالألقاب والحفاظ على مكانته كأحد أفضل المدافعين في العالم، ورغم استمرار متابعة ريال مدريد لأدائه، فإن احتمال عودته إلى العاصمة الإسبانية تبدو بعيدة في ظل الظروف الحالية.