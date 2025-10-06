رودري يعود لرادار ريال مدريد بعرض خيالي

لكن لا ينوي التخلي عن الفائز بالكرة الذهبية في العام الماضي، ويعتبره لا يقدر بثمن.ورودري، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في العالم عام 2024 بعد أن ساعد سيتي في الفوز بلقب البريميرليج وساعد منتخب بلاده في الفوز ببطولة أمم أوروبا، يعيش في إنجلترا منذ عام 2019، ودّع اللاعب المولود في وطنه في ذلك الوقت عندما قطع علاقاته مع .بعد بداية بطيئة نسبيًا، حقق اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا نجاحًا مذهلاً في انتقاله إلى مانشستر سيتي، وأنفق النادي 62.6 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار) على التعاقد معه وهو يدرك أن قيمته الآن تبلغ ضعف هذا المبلغ على الأقل، ومع ذلك لا ينوي مانشستر سيتي وضع سعر على ، لأنه يريده أن يظل في صفوفه في المستقبل.لكن رودري مرتبط بعقد حتى عام 2027، وهذا ما يجعل أندية مثل مهتمة به، ويأملون في إبرام صفقة الصيف المقبل، حيث يفضل مانشستر سيتي الحصول على المال بدلاً من المخاطرة بفقدان لاعب الوسط المتميز دون مقابل، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" يتم إعداد عرض ضخم في العاصمة .