دي يونغ يفاجئ برشلونة بقرار صادم قبل مواجهة فياريال

ووافق الأسبوع الحالي على طلب برشلونة وفياريال بخوض مواجهتهما في الجولة 17 للدوري الإسباني يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول القادم في .ومنذ الإعلان عن تلك النية هاجم الفكرة خاصة أن المباراة يفترض أن تكون خاصة بفياريال، لكن خوضها خارج إسبانيا سيجعلها على ملعب محايد مما يدمر مبدأ تكافؤ الفرص.وعلق الهولندي دي يونغ نجم وسط الإسباني على أزمة لعب مباراة مع في ميامي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بلاده مع مالطا في تصفيات : "لا أحبذ لعبنا هناك، ولا أتفق مع هذا. إنه ليس عادلًا للمسابقة.".وكشف دي يونغ عن أسباب رفضه للعب في : "لا أحب ذلك، ولا أعتقد أنه مناسب للاعبين؛ فنحن دائمًا ما نشتكي من جدول المباريات والسفر المفرط".وأضاف لاعب برشلونة: "بالنسبة للأندية، الأمر يتعلق بتوسيع نطاق علاماتها التجارية عالميًا. ربما هذا هو جوهر الأمر. أتفهم الموقف، لكنني لن أقبله ولن أشارك فيه".ويعتقد دي يونغ أنه، إلى جانب الاتفاقيات التجارية، سيكون اللاعبون هم الأكثر تضررًا: "ستحصل الأندية على أموال مقابل هذا، لكنني لا أوافق على لعب مباراة دوري في ميامي. أتفهم أن الأندية الأخرى لا توافق".