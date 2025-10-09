دي يونغ يفاجئ برشلونة بقرار صادم قبل مواجهة فياريال

الصفحة الرئيسية
ترامب يعلن عن اتفاق على إنهاء الحرب في غزة
2025-10-09
1,378 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
تلقى
نادي برشلونة الإسباني
نقد حاد لفكرة خوض مباراته ضد
فياريال
في
الولايات المتحدة الأمريكية
وهي المسألة التي أثارت جدلاً واسعاً.
ووافق
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
الأسبوع الحالي على طلب برشلونة وفياريال بخوض مواجهتهما في الجولة 17 للدوري الإسباني يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول القادم في
ميامي
.
ومنذ الإعلان عن تلك النية هاجم
ريال مدريد
الفكرة خاصة أن المباراة يفترض أن تكون خاصة بفياريال، لكن خوضها خارج إسبانيا سيجعلها على ملعب محايد مما يدمر مبدأ تكافؤ الفرص.
وعلق الهولندي
فرينكي
دي يونغ نجم وسط
فريق برشلونة
الإسباني على أزمة لعب مباراة
البارسا
مع
فياريال
في ميامي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بلاده مع مالطا في تصفيات
كأس العالم
: "لا أحبذ لعبنا هناك، ولا أتفق مع هذا. إنه ليس عادلًا للمسابقة.".
وكشف دي يونغ عن أسباب رفضه للعب في
أمريكا
: "لا أحب ذلك، ولا أعتقد أنه مناسب للاعبين؛ فنحن دائمًا ما نشتكي من جدول المباريات والسفر المفرط".
وأضاف لاعب برشلونة: "بالنسبة للأندية، الأمر يتعلق بتوسيع نطاق علاماتها التجارية عالميًا. ربما هذا هو جوهر الأمر. أتفهم الموقف، لكنني لن أقبله ولن أشارك فيه".
ويعتقد دي يونغ أنه، إلى جانب الاتفاقيات التجارية، سيكون اللاعبون هم الأكثر تضررًا: "ستحصل الأندية على أموال مقابل هذا، لكنني لا أوافق على لعب مباراة دوري في ميامي. أتفهم أن الأندية الأخرى لا توافق".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
برشلونة
دي يونغ
فياريال
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
الولايات المتحدة الأمريكية
نادي برشلونة الإسباني
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
فريق برشلونة
نادي برشلونة
