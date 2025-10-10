إليك سيناريوهات تأهل العراق إلى كأس العالم 2026.. ماذا يحدث عند التساوي بالنقاط؟

وجاءت المواجهة بعد فوز المنتخب السعودي على إندونيسيا بنتيجة (3-2) مساء الأربعاء الماضي، لتشتعل المنافسة في المجموعة الثانية
من الملحق التي تضم السعودية
والعراق وإندونيسيا. وأصبح أمام "أسود الرافدين
" أكثر من سيناريو رياضي دقيق يحدد مصيرهم نحو المونديال.
نظام الملحق الجديد.. الحسابات لا ترحم
اعتمدت اللجنة المنظمة
لتصفيات المونديال نظامًا جديدًا لتحديد ترتيب المنتخبات في حال التساوي بالنقاط، إذ تم إلغاء قاعدة المواجهات المباشرة، واستُبدلت بمعايير تراعي فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، وهو ما يجعل تسجيل كل هدف أو تلقي أي هدف عاملاً حاسمًا في التأهل.
وتُحسب المعايير وفق الترتيب الآتي:
1- عدد النقاط التي حصدها المنتخب في جميع مباريات المجموعة.
2- فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة.
3- عدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.
إذا استمر التساوي، يتم تطبيق المعايير التالية حصرياً بين المنتخبات المتعادلة فقط (أي جدول مصغّر):
4- عدد النقاط في المباريات بين المنتخبات المتعادلة.
5- فارق الأهداف في المباريات بين المنتخبات المتعادلة.
6- عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين المنتخبات المتعادلة.
إذا استمر التساوي بعد كل ذلك:
7- اللعب النظيف (Fair Play Points) حسب نظام العقوبات (بطاقات صفراء وحمراء).
8- القرعة التي يجريها الاتحاد الدولي أو الاتحاد القاري (مثل الاتحاد الآسيوي).
حسابات التأهل العراقي
بحسب الحسابات الرياضية، فإن المنتخب العراقي بحاجة إلى الفوز على إندونيسيا بفارق هدفين على الأقل، لضمان أفضلية في فارق الأهداف قبل مواجهة السعودية.
وفي حال الفوز على إندونيسيا ثم التعادل مع السعودية، فإن "أسود الرافدين
" سيكونون قريبين من حسم الصدارة والتأهل المباشر. أما إذا فاز العراق
في المباراتين، فسيضمن بطاقة التأهل دون النظر إلى أي نتائج أخرى.
يُقام الملحق الآسيوي بنظام دوري من دور واحد، ويضم مجموعتين، كل واحدة تحتوي على ثلاثة منتخبات، حيث يتأهل
صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض صاحبا المركز الثاني مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.
المنتخب العراقي أمام فرصة تاريخية جديدة لإعادة اسمه إلى الساحة العالمية بعد غياب دام منذ مونديال المكسيك
1986، وسط دعم جماهيري هائل وتفاؤل حذر. فالأرقام واضحة، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء داخل المستطيل الأخضر.