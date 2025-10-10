إليك سيناريوهات تأهل العراق إلى كأس العالم 2026.. ماذا يحدث عند التساوي بالنقاط؟

وجاءت المواجهة بعد فوز المنتخب السعودي على إندونيسيا بنتيجة (3-2) مساء الأربعاء الماضي، لتشتعل المنافسة في من الملحق التي تضم والعراق وإندونيسيا. وأصبح أمام " " أكثر من سيناريو رياضي دقيق يحدد مصيرهم نحو المونديال.اعتمدت لتصفيات المونديال نظامًا جديدًا لتحديد ترتيب المنتخبات في حال التساوي بالنقاط، إذ تم إلغاء قاعدة المواجهات المباشرة، واستُبدلت بمعايير تراعي فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، وهو ما يجعل تسجيل كل هدف أو تلقي أي هدف عاملاً حاسمًا في التأهل.وتُحسب المعايير وفق الترتيب الآتي:إذا استمر التساوي بعد كل ذلك:بحسب الحسابات الرياضية، فإن المنتخب العراقي بحاجة إلى الفوز على إندونيسيا بفارق هدفين على الأقل، لضمان أفضلية في فارق الأهداف قبل مواجهة السعودية.وفي حال الفوز على إندونيسيا ثم التعادل مع السعودية، فإن "أسود " سيكونون قريبين من حسم الصدارة والتأهل المباشر. أما إذا فاز في المباراتين، فسيضمن بطاقة التأهل دون النظر إلى أي نتائج أخرى.يُقام الملحق الآسيوي بنظام دوري من دور واحد، ويضم مجموعتين، كل واحدة تحتوي على ثلاثة منتخبات، حيث صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض صاحبا المركز الثاني مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.المنتخب العراقي أمام فرصة تاريخية جديدة لإعادة اسمه إلى الساحة العالمية بعد غياب دام منذ مونديال 1986، وسط دعم جماهيري هائل وتفاؤل حذر. فالأرقام واضحة، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء داخل المستطيل الأخضر.