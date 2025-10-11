وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر الجماهير وهي ترفع الأعلام الفلسطينية كما ارتدى بعض الحضور الكوفية الفلسطينية.وكانت السلطات قد شددت الإجراءات الأمنية وفرضت حظرا جويا فوق ملعب اللقاء.كما نظمت قبل المباراة مسيرة من قبل في تحت شعار "بطاقة حمراء لإسرائيل".وسابقا، أوضحت "The Guardian" أن الاتحاد النرويجي لكرة القدم اتخذ موقفا علنيا يدعو إلى منع " " من المشاركة في المنافسات الدولية، وهو موقف عبرت عنه رئيسة الاتحاد، ليز كلافينيس، بشكل صريح، الأمر الذي ساهم في توتر العلاقات الرياضية بين البلدين.كما أثار قرار تخصيص عائدات المباراة لصالح منظمة " " لدعم عملها في ، غضب لكرة القدم، الذي اعتبر أن هذا التصرف يحمل موقفا سياسيا واضحا.