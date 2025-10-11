الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
رفع الاعلام الفلسطينية خلال مباراة النرويج و"اسرائيل"
رياضة
2025-10-11
المصدر:
روسيا اليوم
129 شوهد
رفعت جماهير مباراة
النرويج
و"إسرائيل" في ملعب أوليفال بالعاصمة
النرويجية
أوسلو
الأعلام الفلسطينية تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض الممارسات الإسرائيلية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر الجماهير وهي ترفع الأعلام الفلسطينية كما ارتدى بعض الحضور الكوفية الفلسطينية.
وكانت السلطات
النرويجية
قد شددت الإجراءات الأمنية وفرضت حظرا جويا فوق ملعب اللقاء.
كما نظمت قبل المباراة مسيرة من قبل
اللجنة الفلسطينية
في
النرويج
تحت شعار "بطاقة حمراء لإسرائيل".
وسابقا، أوضحت "The Guardian" أن الاتحاد النرويجي لكرة القدم اتخذ موقفا علنيا يدعو إلى منع "
إسرائيل
" من المشاركة في المنافسات الدولية، وهو موقف عبرت عنه رئيسة الاتحاد، ليز كلافينيس، بشكل صريح، الأمر الذي ساهم في توتر العلاقات الرياضية بين البلدين.
كما أثار قرار تخصيص عائدات المباراة لصالح منظمة "
أطباء بلا حدود
" لدعم عملها في
غزة
، غضب
الاتحاد الإسرائيلي
لكرة القدم، الذي اعتبر أن هذا التصرف يحمل موقفا سياسيا واضحا.
النرويج تستغل مباراتها مع إسرائيل وتحولها الى "جسر إنساني لغزة"
14:12 | 2025-09-15
14:12 | 2025-09-15
اتهامات بجرائم جنسية واغتصاب إلى نجل ولية عهد النرويج
12:22 | 2025-08-18
12:22 | 2025-08-18
رقم تاريخي سلبي خلال مباراة برشلونة ومايوركا
16:09 | 2025-08-16
16:09 | 2025-08-16
الخارجية الفلسطينية تنفي الأنباء عن لقاءات فلسطينية إسرائيلية في بروكسل
03:14 | 2025-07-14
03:14 | 2025-07-14
الاعلام الفلسطينية
غزة
الاتحاد الإسرائيلي
اللجنة الفلسطينية
أطباء بلا حدود
النرويجية
إسرائيل
النرويج
الرياض
أوسلو
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على إندونيسيا
18:17 | 2025-10-11
العراق يهزم إندونيسيا ويقترب من التأهل لكأس العالم
17:30 | 2025-10-11
انطلاق مباراة العراق أمام إندونيسيا في سباق التأهل لكأس العالم
15:30 | 2025-10-11
الإمارات تتغلب على عُمان في الملحق الآسيوي
15:12 | 2025-10-11
صيحات استهجان ضد نتنياهو تقطع كلمة ويتكوف
14:28 | 2025-10-11
تشكيلة العراق لمواجهة إندونيسيا في الملحق الآسيوي
14:06 | 2025-10-11
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
محليات
29.75%
06:18 | 2025-10-11
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
رياضة
22.05%
04:40 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
دوليات
15.73%
01:35 | 2025-10-10
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
01:35 | 2025-10-10
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
منوعات
11.55%
08:57 | 2025-10-11
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
08:57 | 2025-10-11
15 مليون دولار مقابل معلومات عن متعاونيْن مع الحرس الثوري
دوليات
10.75%
03:16 | 2025-10-11
15 مليون دولار مقابل معلومات عن متعاونيْن مع الحرس الثوري
03:16 | 2025-10-11
إليك سيناريوهات تأهل العراق إلى كأس العالم 2026.. ماذا يحدث عند التساوي بالنقاط؟
رياضة
10.17%
04:44 | 2025-10-10
إليك سيناريوهات تأهل العراق إلى كأس العالم 2026.. ماذا يحدث عند التساوي بالنقاط؟
04:44 | 2025-10-10
المزيد
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
بالفيديو.. امبراطورية علي غلام المالية والنفوذ في قلب العاصفة الاقتصادية العراقية
08:00 | 2025-10-11
الملوحة تدفع اهل الحيانية لقطع طريق حيوي في البصرة (فيديو)
13:15 | 2025-10-10
بعد عامين من الحرب.. الآذان يُرفع مجدّدًا في غزة
10:44 | 2025-10-10
تنافس انتخابي محموم بين المرشحين.. شعارات دون برامج!
05:59 | 2025-10-10
بالفيديو .. انسحاب اليات إسرائيلية من قطاع غزة
02:38 | 2025-10-10
بالفيديو.. انفجار مجهول في منطقة المطاحن
13:49 | 2025-10-08
بالفيديو.. قطار يسحق "جكسارة" متوقفة
07:52 | 2025-10-08
بعد تقرير السومرية.. صاحب أرض في الدورة يثبت ملكيته بالوثائق!
04:46 | 2025-10-08
واسط.. استبعاد 40 متدرباً من عقود الداخلية يثير الاستغراب ومطالبات بالتوضيح
08:18 | 2025-10-07
"السورنتو المضللة" تبث الرعب في بغداد
03:30 | 2025-10-07
