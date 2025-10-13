ميسي يحطم أرقام أساطير الدوري الأمريكي ويكتب فصلاً جديداً

أمام جماهير حاشدة في ملعب (شيس ستاديوم) عقر دار ، أحرز ليو هدفين في الدقيقتين (39 و87)، فيما قدّم تمريرة حاسمة لجوردي ألبا في الدقيقة (52)، ليعزز الفريق الوردي ترتيبه الثالث.أصبح أسرع لاعب يبلغ عتبة 100 إسهامة تهديفية مع فريق أمريكي في كل المسابقات، حيث فعلها من 80 مباراة، محطماً الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الإيطالي جيوفينكو أسطورة تورنتو، وإليكم القائمة:حتى وقت قريب، كان جيوفينكو -المعتزل عام 2022- أسرع لاعب يصل إلى 100 إسهامة، حيث يعد أحد أساطير المسابقة الأمريكية، ومن القلائل الذي جمعوا بين جائزتي الهداف وأفضل لاعب، عن موسمه الخارق في 2015 مع نادي تورنتو.لكن ليو واصل تحطيم أرقام أساطير المسابقة تباعاً، وقاد إنتر للصعود من مرحلة الدوري إلى (البلاي أوف)، حيث تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب وصولاً إلى المباراة النهائية، التي تجمع فريق من الشرق ضد آخر من الغرب.ويأمل أفضل لاعب في العالم 8 مرات في قيادة إنتر ميامي إلى لقب للمرة الأولى في تاريخه، فالنادي المؤسس عام 2017، اقتصرت ألقابه على كأس الدوريات 2023 ودرع المشجعين 2024 فقط.منذ وصوله إلى إنتر ميامي صيف 2023 من ، أخفق ليو في حصد هداف الدوري الأمريكي، غير أنه يحظى بفرصة مثالية هذا الموسم.يتصدر لائحة هدافي الدوري الأمريكي حالياً برصيد 26 هدفاً، متقدماً بفارق هدفين عن دينيس بوانغا مهاجم لوس أنجلوس إف سي، و3 أهداف عن سام ستوريدج مهاجم ، حيث احتدمت المنافسة بين الثلاثي في الأمتار الأخيرة من الموسم.